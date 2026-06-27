亞股黑色星期五 台股遭外資血洗

中東局勢動盪再起，美股期貨電子盤領跌，加上季底資金再平衡壓力，台股昨（26）日出現震撼教育，在外資大逃殺、提款1,431.8億元下，權值股及千金股一片慘綠，終場跌1,683點收44,571點，為歷史第三大跌點。

集中市場加權指數本周下跌1,893點或4.07%，為歷來單周最大跌點。

台股6月剩兩個交易日，目前月線小跌161點，下周力拚收在44,732點以上，才能連三月收紅。第2季至目前大漲12,848點，可望締造單季飆萬點成績。

三大法人昨日大賣2,038.1億元、為史上第二大賣超金額，僅次於6月24日的2,105.8億元。其中，外資調節1,431.8億元、單日歷史第二高，主要賣超台積電、聯發科、群創、台達電。外資在台指期留倉淨空單減少4,660口至76,391口，套利及避險壓力仍居高不下。

投信單日加碼101億元，連四買、累計買超380.5億元；自營商大賣707.3億元，歷史新高，自行買賣部位亦罕見賣超達161.1億元。

代表散戶動向的融資餘額大減200.7億元，降至5,909.2億元。八大公股行庫強力護盤，承接399.5億元，超越6月24日的393.8億元再締新猷，主要敲進聯發科、台積電、元大台灣50等。

荷莫茲海峽傳出船隻遭襲，市場擔憂美伊和平協議再掀波濤，加上季底結帳、去槓桿等壓力，大盤昨日最低下殺1,801點，終場收在當日相對低點，以長黑K摜破10日線、月線、46,000點、45,000點等多道關卡，成交量增至1.6兆元，歷史第三多，上市櫃市值合計蒸發6.1兆元至156.8兆元。