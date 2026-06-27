上市櫃今年來第14起鉅額案件 華通爆違約交割8,574萬

台股本周大跌1,893點，在市場資金與情緒極度緊繃的「上沖下洗」巨浪中，再度傳出個股鉅額違約交割案。臺灣證券交易所昨（26）日公告，群益證券新莊分公司申報PCB大廠華通（2313）爆出8,574.5萬元的違約交割案件，今年以來台灣上市櫃市場累計的重大違約交割案件達到第14起。

依照台股「T+2」交割制度推算，近期行情接連面臨劇烈修正與震盪，部分操作槓桿過高的投資人，在股價急跌時未能及時補足款項，導致資金周轉不靈，華通爆出的鉅額違約，正是這波盤勢震盪下的斷頭踩雷犧牲者。

今年以來違約交割案件隨著行情劇烈波動而頻傳。6月上旬市場經歷一波大盤單日慘跌千點後又強勢暴漲的「雲霄飛車」行情，引爆多起巨額違約案。6月9日連接器大廠佳必琪遭新光證券申報違約金額高達1.49億元，為今年以來全體台股市場的新高紀錄，同日櫃買市場也公告記憶體大廠群聯爆發2,284萬元的違約交割。

統計今年以來的違約交割概況，上市櫃市場累計已出現14起重大違約交割事件，遭到券商申報鉅額違約的個股還包含旺宏、新日興、欣興、環宇-KY、聯亞、金居、穩懋、信驊等熱門電子與高價股，其中金居與穩懋更曾連兩日爆發違約交割。