六大投顧：台股無虞 支撐看42K

台股創高後遭外資獵殺，修正力道又急又猛。六大投顧董總指出，台股基本面無虞，漲多拉回屬於健康修正，短線看42,000點是否有守，今年高點50,000點為市場共識。並且同時指出在行情震盪劇烈時，宜降低槓桿、保持適當現金部位，靜待賣壓宣洩完畢。

依專家看法，支撐台股上攻5萬點，可歸納有六大利多支撐，包括國際油價下跌有利美國通膨和緩、台灣今年經濟成長率仍有調高空間、美台企業獲利上修趨勢未歇、台積電（2330）7月中旬法說偏向樂觀、ETF等內資豐沛、AI股評價修正後將吸引買盤回籠。

法人看台股後市

綜合凱基、統一、群益、台新、兆豐、第一金等六大投顧看法，受惠代理式人工智慧（Agentic AI）成為今年電子主旋律，及AI巨頭Anthropic宣告可望提前獲利等利多激勵，台股多頭氣勢如虹。

凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧總經理范振鴻分析，雖然芝商所（CME）集團的FedWatch工具顯示，美聯準會（Fed）年底升息機率增溫，但國際油價近期持續走跌，有助美國通膨趨緩，加上期中選舉倒數計時，此議題可望逐漸淡化。

悲觀派人士雖喊AI已有泡沫疑慮，但觀察美系大型雲端服務供應商（CSP）AI軍備競賽未歇，美、台企業獲利成長率自今年底約20%，一路調高至目前近50%，上修幅度甚至高於股市漲幅，本波上漲具基本面底氣。

以總體經濟來看，台新投顧總經理黃文清認為，從出口、外銷訂單、製造業PMI等指標，顯示台灣位於AI投資浪潮核心地位，基本面保持穩定向上，主計總處、央行均將今年經濟成長率預測上修至9%以上，台新投顧更樂觀預估達10.9%水準。

統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利表示，台股面臨技術面漲多修正乖離、資金去槓桿等壓力，加上外資現貨持續賣超、期貨淨空單逾7萬口，壓抑多方表現。但台積電7月中旬法說偏向樂觀、內資豐沛、AI股評價修正後將吸引買盤回籠，建議拉回分批布局AI供應鏈。

第一金投顧董事長黃詣庭說，7月中旬前為美台企業財報空窗期，消息面偏淡，本波自5月起漲以來，最多漲逾16,000點，適時回檔有助中長多頭續航，短線先看6月11日長下影線低點約42,000點是否具備支撐，並關注外資期貨空單降至7萬口以下，及融資連續單日減肥超過100億元，市場浮額清洗完畢等多頭反攻訊號。