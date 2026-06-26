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台股週跌1893點 上市公司市值縮水逾6兆元
台股本週震盪走低，集中市場指數今天收在44571.76點，單週下跌1893.44點，跌幅4.07%。根據證交所統計，上市公司總市值降至新台幣145兆4557億元，較上週減少約6.15兆元。
產業別指數表現方面，本週漲幅最大為塑膠類指數，上漲3.93%；跌幅最大為電子零組件類指數，下跌7.87%。未含金融類指數下跌1749.84點，跌幅4.19%；未含電子類指數下跌562.36點，跌幅2.37%；未含金融電子類指數下跌328.21點，跌幅2.13%。
本週集中交易市場總成交金額為7兆7442.22億元，全體上市股票成交金額為7兆1251.27億元。成交金額前3名產業分別為半導體類3兆4152.41億元，占全體上市股票交易金額47.93%；電子零組件類1兆5438.75億元，占21.67%；光電類6115.89億元，占8.58%。
本週集中市場股票成交量週轉率為5.40%，成交量週轉率前3名產業分別為光電類29.45%、玻璃陶瓷類15.46%、半導體類14.82%。
累計今年初開盤迄今共114個交易日，集中市場總成交金額為116兆5874.75億元，市場日平均成交金額1兆226.97億元；股票成交量週轉率102.76%，股票日平均成交量週轉率0.90%。
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