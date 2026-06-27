就市論勢／科技股熄火 基本面有撐

盤勢分析

近期國際市場消息紛雜，美股較為震盪，台股大盤也隨之進入短暫整理期，昨（26）日台股受此影響，開低走低，終場下跌1,683.5點，收44,571.76點，成交量1.65兆元；周線收黑。

近期盤勢修正主要來自於科技與AI族群前一波漲勢強勁後的休息整理，加上市場對聯準會利率政策偏鷹預期心理、鄰近韓股等波動牽連相關主題，因此波動幅度相對明顯。

投資建議

觀察產業面，台股基本面未出現轉折，沒有庫存堆積問題、甚至許多廠商是零庫存，沒有需求急凍現象，企業獲利亦無下修情況。科技巨頭持續軍備競賽，AI需求動能相當強勢，加上規格持續升級、新應用新技術不斷擴大，台股相關供應鏈訂單及營收動能強勁。

展望後市，企業獲利穩固支撐，中長期趨勢不變；但上半年台股確實面臨漲多整理壓力，目前修正主要來自技術面與籌碼面調整，而非基本面反轉，預期近期仍將維持大區間的震盪整理格局。