一周熱門零股／0050、群創、台積電 交投重心

台股本周零股市場焦點主要在美伊和談進程、AI股漲多回檔等各項多空因素，使本周行情創48,218點歷史新高後，又陷入震盪走勢，不少投資人逢低藉零股進場參與後市，其中，元大台灣50（0050）等市值型ETF，與群創、台積電等大型權值股都為交投重心。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為元大台灣50、元大台灣50正2、群創、台積電、聯電、華邦電、南亞科、台達電、鴻海、力積電，十檔標的交易量從9,126萬股至1,356萬股，較上周的1,751萬股至681萬股，呈現增溫態勢。

市場專家指出，台股本周行情最大焦點在於美伊簽訂備忘錄後，美國財政部宣布將透過為期60天的一般許可，允許伊朗原油持續生產、運輸與出口至8月21日，顯示美國政府正以外交手段推動中東局勢降溫；隨美方暫時放寬伊朗石油出口限制，有助穩定全球原油供應與油價表現，後續談判進展將影響台股行情走勢，並左右許多零股投資人選股策略。