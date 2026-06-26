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低軌衛星不香了？華通驚爆8,574萬元違約交割 今年上市櫃第14起

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低軌衛星不香了？華通驚爆8,574萬元違約交割 今年上市櫃第14起

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股本周大跌1,893點，市場再度傳出個股鉅額違約交割案。 示意圖／ingimage
台股本周大跌1,893點，市場再度傳出個股鉅額違約交割案。 示意圖／ingimage

台股本周大跌1,893點，在市場資金與情緒極度緊繃的「上沖下洗」巨浪中，再度傳出個股鉅額違約交割案。臺灣證券交易所26日公告，群益證券新莊分公司申報PCB大廠華通（2313）爆出8,574.5萬元的違約交割案件；隨著華通案爆發，今年以來台灣上市櫃市場累計的重大違約交割案件已正式達到第14起。

法人分析，依照台股「T+2」交割制度推算，近期行情接連面臨劇烈修正與震盪，部分操作槓桿過高的投資人，在面臨股價急跌時未能及時補足款項，導致資金周轉不靈，華通爆出的鉅額違約，正是這波盤勢震盪下的斷頭踩雷犧牲者。

回顧今年以來，台股在AI浪潮與全球半導體循環的催化下多空劇烈博弈，違約交割案件也隨著行情劇烈波動而頻傳。尤其在6月上旬，市場經歷了一波大盤單日慘跌千點後又強勢暴漲的「雲霄飛車」行情，當時便接連引爆多起巨額違約案。6月9日連接器大廠佳必琪（6197）遭新光證券申報違約金額高達1.49億元，為今年以來全體台股市場的新高紀錄，同日櫃買市場也公告記憶體大廠群聯（8299）爆發2,284萬元的違約交割。

統計今年以來的違約交割概況，上市櫃市場至今累計已出現14起重大違約交割事件，遭到券商申報鉅額違約的個股還包含旺宏（2337）、新日興（3376）、欣興（3037）、環宇-KY（4991）、聯亞（3081）、金居（8358）、穩懋（3105）、信驊（5274）等熱門電子與高價股，其中金居與穩懋更曾連兩日爆發違約交割。

法人指出，從時間軸來看，4月台股急拉、6月至今的多空劇烈博弈，都是違約交割的高峰期。尤其在中小型股與高價電子股震盪加劇的過程中，投資人務必嚴格控管信用槓桿與資金調度，以免在市場極端行情中面臨違約斷頭的法律與信用風險。

台股 個股 華通

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