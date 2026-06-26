今年上半年創新板法說會 12家公司輪番上陣成功秀業績

臺灣證券交易所於6月22日至26日舉辦「創新引領未來：多元技術與市場拓展之路」今年上半年度台灣創新板（tib-創）公司法人說明會，本次共有金萬林-創（6645）、鈺寶-創（3150）、暉盛-創（7730）、聯友金屬-創（7610）、奧義賽博-KY創（7823）、巨鎧精密-創（2254）、倚天酷碁-創（2432）、嘉雨思-創（6921）、聚賢研發-創（7631）、富田-創（4590）、邦睿生技-創（6955）及錼創科技-KY創（6854）等12家公司與會。

由各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明，亦邀請資策會以「淨零趨勢下企業永續資訊布局」為題進行專題演講。會中投資人、投資機構法人代表與媒體記者踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，在熱烈的互動中本次法人說明會圓滿結束。

本次法說會充分展現了台灣創新板（tib-創）近年顯著的扶植成效。從營運實績來觀察，今年第1季已有超過五成tib-創公司實現獲利，總營收達111.17億元，較去年同期成長36.52％，稅前淨利更較去年同期激增422.92％，亮眼的成長動能不僅顯示tib-創已成為支持新興科技與創新產業發展的重要資本市場平台，也反映創新企業在資金與資源挹注下逐步開花結果，為投資人創造共享企業成長與創新價值的機會。

此外，證交所在推動外國企業來台上市（KY公司）協助台股國際化成果方面，經過多年的努力，目前已有世芯-KY（3661）、貿聯-KY（3665）及臻鼎-KY（4958）等3家KY公司納入台灣50成份股的行列，這3家KY公司均和目前人工智慧AI產業相關聯，顯示在台灣資本市場的培育之下，KY公司營運及市值逐步成長茁壯，也讓台股AI產業鏈的投資組合更加完整，嘉惠投資人，提高台股國際吸引力。

金萬林-創說明公司的核心技術不侷限於單一檢測，而是能整合多體學數據、AI 分析能力與真實世界臨床場域，形成可持續學習與優化的健康數據飛輪（Data Flywheel）。透過集團內部自主研發的 AI 健康智能體（Health Agents），結合長期追蹤建立的數據資料，AI 模型將能持續提升風險分析與個人化健康建議能力，建構「更多數據→更好模型→更精準健康」的正向循環。

鈺寶-創從事無線音訊傳輸晶片與模組之研發，憑藉獨家「私有通訊協定」技術，打破標準藍牙與Wi-Fi的延遲與失真痛點，成功穩固日韓系國際一線品牌大廠之高階聲霸（Soundbar）供應鏈壁壘。除了傳統影音市場，公司近年亦將高抗干擾、超低延遲技術橫向延伸至電競周邊，未來將持續攜手神盾集團之垂直整合生態系，共享研發資源，全面拓展跨領域晶片新應用。

暉盛第1季營收達9,223萬元，年增10.95%，毛利率由42.42%提升至45.85%，稅後淨利1,370萬元，EPS 0.37元。受AI、HPC帶動，CoWoS、FOPLP及高階IC載板需求升溫，公司已切入先進封裝供應鏈，客戶採購由單一機種擴及多元製程應用；近期在手訂單與採購意向書能見度高。未來將深化CoWoS、FOPLP、ABF載板布局，並投入Hybrid Bonding、晶圓薄化等次世代技術，業績成長可期。

聯友金屬運用先進冶煉技術，以高回收率、節能減碳與環境保護為核心，從事鎢、鈷等金屬的回收與冶煉。在經營團隊的領導下持續擴展營運規模，113年、114年及115第1季合併營收分別為新台幣10.99億元、14.06億元及10.03億元，稅前淨利為0.66億元、3.03億元及5.24億元。隨著精製碳酸鈷、金屬鈷粉等新產品陸續推出及鎢金屬往下游產品發產，未來業績成長動能可期。

奧義賽博115年第1季合併營收NT$9,095萬，年增26.6%；毛利率86.3%優於全球同業；稅後淨損收窄至NT$489萬(含IPO一次性費用NT$334萬)，呈淡季不淡。AI資安產品訂閱收入穩健成長，AI安全產品已商轉並吸引金融、半導體、政府等關鍵客戶，無人機偵蒐及反制系統預計下半年推出，並與日本資安龍頭NTT Security簽訂合作協議，未來業績成長動能可期。

巨鎧精密說明公司以「設計導向」為定位，視改裝為兼具美學與安全的進化，並通過 CAPA 國際車燈產品認證，彰顯在品管與檢驗流程的嚴謹度。未來將持續以創新設計與快速開發實力拓展全球通路，並朝向 ESG 導向推進，展現技術創新與永續思維的台灣車燈產業實力。

倚天酷碁表示目前整體接單能見度良好，公司跨境電商布局成效強勁，上半年受惠亞馬遜（Amazon）年度重頭戲Prime Day會員日提前拉貨打下穩固基礎；下半年隨傳統旺季來臨，在電腦周邊產品與智慧生活周邊產品兩大核心主力大量出貨強勁挹注下，將有望展現強勁的成長續航力。

嘉雨思說明2025全年累計營收達 1.95 億元，本期淨利衝上 1,027 萬元，年增 157%，表現亮眼，針對今年第1季營收 2,845.3 萬元，年減 53.12%則表示，該季下滑主要是受記憶體漲價影響，客戶暫時調降消費性電子商品生產量所致。公司強調，旗下 PCIe Gen 5.0/Gen 6.0 Re-Driver IC 成功打入 AI 伺服器與資料中心鏈，未來隨訂單放量，營運動能將持續成長。

聚賢研發表示，面對全球半導體供應鏈擴張及海外建廠需求，公司將持續強化跨區域工程服務能力，並以新加坡、美國為主要海外布局據點，逐步推進德國、日本市場。除既有半導體廠務工程及二次配業務外，公司亦積極發展廠務設備與雷射光源跨產業應用業務，未來將透過在地供應鏈合作、人才培育及技術整合，打造長期營運成長動能。

富田表示，累積電動馬達及動力系統耕耘近40年的能量，富田已成為國際一線車廠的長期合作夥伴。將持續運用車規動力系統的高階整合經驗與高可靠度製造優勢，布局智慧機器人、機器狗與無人載具等關鍵驅動模組研發，深化高附加價值產品開發，以卓越的軟硬體整合力驅動實體AI新未來。

邦睿生技說明，公司所處的人工生殖醫學領域，受男女性不孕比例上升及各國因應少子化推動補助政策影響，帶動了生殖檢測和治療的剛性需求。公司的AI精子品質分析檢測儀持續優化升級，已達成一分鐘內精準產出精子品質各項數據之效能；並研發出全新一代的精子優選器來符合不同的人工生殖術式(IUI、IVF及ICSI)所要求的精蟲品質和數量，均將為營收注入成長動能。

錼創科技於2025年順利完成現金增資及可轉換公司債的發行，財務結構穩健，全年合併營收為新台幣13.5億元。公司持續以「技術平台化、應用場景化、合作生態化」為策略方向，不僅推出自主 MicroLED 巨量轉移設備以加速技術商業化進程，更透過透明顯示技術跨界融合實體精品，拓展應用場域、實現商業化落地。展望未來，公司將持續集中核心資源優化 MicroLED 關鍵製程，鞏固既有國際領導品牌客戶，並積極協同全新客製化合作，致力成為全球 MicroLED 供應鏈整合之絕對領導者，實現企業的永續成長與股東價值的長期提升。

投資大眾可透過本公司網站觀看法人說明會影音檔並下載與會公司的簡報檔案，網址為https://webpro.twse.com.tw/。證交所將持續協助具成長潛力的創新企業及優質外國企業對接資本市場，提升企業競爭力，促進資本市場永續發展。證交所提醒創新板上市公司每半年應至少於國內自辦或受邀參加一次法人說明會，以增進未來營運規劃資訊之揭露及與投資人之溝通。另鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。