可成進駐鐿鈦董事會、奪下4席董事 深化醫材布局

機殼大廠可成（2474）近年積極布局醫療器材領域，26日透過旗下子公司順利在醫材廠鐿鈦（4163）股東常會董監改選中，一舉拿下2席普通董事與2席獨立董事，合計取得4席董監席次。

可成表示，看好鐿鈦在高端精密金屬製造及醫療器材領域的技術實力，未來將透過董事層級深化雙方策略合作，共同提升企業競爭力。

可成近年來積極進行策略轉型，考量台灣醫材產業的發展規模，除了持續尋求符合長期合作價值的策略夥伴及國內外投資併購機會外，亦透過轉投資經營穩健的上市櫃公司，參與產業發展並在相關生態圈持續耕耘。

可成自2021年起便透過旗下可耀等子公司投資鐿鈦，目前累計持股比例已超過25%，為鐿鈦主要大股東之一。

對於本次進駐鐿鈦董事會，可成強調，期望透過董事層級的實質參與，在重大決策形成初期即參與討論並提供建設性意見，進一步提升決策品質與治理透明度。未來也期待透過更緊密的溝通、經驗交流與資源整合，深化雙方在醫材產業的策略布局，為全體股東創造更長期穩健的價值。