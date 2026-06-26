外資賣超1,431億元史上第二大！ 狂砍面板與「一籃子」股票

台股26日收44,571.76點，大跌1,683.5點，創收盤歷史第三大跌點，三大法人僅投信買超，外資賣超1,431.89億元，為史上第二大單日賣超金額，統計外資賣超個股發現，賣超友達15萬2,253張，高居外資賣超第一名，另外，竟有8檔ETF名列賣超前十大的名單中。

台股早盤以46,188.6點開出，下跌66.66點，權王台積電（2330）失守月線及8大電子權值股全面走弱拖累指數再往下殺低，一度下探至44,454.22點，重挫1,801.04點，終場收在44,571.76點，跌幅3.64%，寫下收盤歷史第三大跌點，月線失守。

三大法人賣超2,055.27億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,431.89億元，為歷史第二大賣超，投信買超83.95億元；自營商賣超（合計）707.33億元，其中自營商（自行買賣）賣超161.19億元、自營商（避險）賣超546.14億元。

統計外資賣超前十名中，賣超群創（3481）最多，友達（2409）也遭外資賣超60,944張，其餘8檔則都是ETF，包括元大台灣50（0050）、主動式ETF等；另外，外資買超前十名中，買超旺宏（2337）57,327張最多。