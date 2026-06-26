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AI 概念股估值疑慮升溫、台股創高回檔 法人建議觀望並控制持股水位

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

美股影響，台股26日重挫1,683.5點，跌幅3.64%，終場收44,571.76點，摜破月線且跌破45,000點大關；法人認為，台股技術面漲多回檔整理，加上外資現貨持續賣超、期貨淨空單仍逾7.6萬口，台股呈現高檔震盪走勢，建議近期採觀望並控制槓桿與持股水位，留意波動率是否持續擴大問題。

台股本周加權指數周線回檔4.07%，累計下跌1,893.44點，平均日均量1.55兆元；OTC指數單周跌幅更達7.11%；在大幅回檔之下，本周三大法人僅投信站在買方，連續第10周買超258.3億元，外資大舉提款3,312.37億元，自營商也賣超破千億元，達1,191.02億元，三大法人合計賣超4,245.09億元。

值得注意的是，外資本周單日賣超台股金額，24日的1,774.03億元與26日的1,431.89億元，分別為歷史最高與次高紀錄。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，本周台股再度出現巨幅震盪，加權指數23日盤中創高後，連4天出現收黑，26日甚至擴大跌點至1,683.5點，為今年來單日最大、史上第三大跌點，但檢視導致市場下跌主因為領漲族群高度集中、市場高槓桿、波動率所引發，並非基本面轉壞，在台股技術面漲多回檔整理，加上外資現貨持續賣超、期貨淨空單仍逾7.6萬口，台股呈現高檔震盪走勢。

王偉哲進一步表示，儘管美光（Micron）財報亮眼，但美國經濟數據優於預期導致升息預期升溫，加上中東地緣政治風險再度出現變數，引發市場避險情續升溫，且多頭累積漲幅已大，市場逢高調節獲利。

王偉哲指出，除了台股，包過韓國、日本股市等，近期同樣受到美股影響而出現震盪行情，建議近期採觀望並控制槓桿與持股水位，留意波動率是否持續擴大問題，考量7月進入電子法說旺季，預期景氣與盈餘仍為主導台股長線走勢關鍵，不妨趁市場震盪及槓桿修正後再進場布局。

不過從美股來看，王偉哲分析，第2季標普500企業營收年增率預估達22.9%，獲利年增率預估達11.5%，均高於近5年平均水準，其中資訊科技產業仍是主要成長引擎，受惠AI投資持續擴張及半導體需求增溫，市場對美國科技企業獲利展望維持正向，因此本次震盪較偏向資金面與評價面調整，並非景氣反轉訊號，預期未來大型科技企業展望持續反映AI需求維持強勁，市場情緒有望逐步回穩。

針對台股投資，王偉哲建議，須留意目前市場融資餘額超過6,100億元，投資人風險偏好依然積極，市場籌碼熱度未退卻，一旦國際股市出現較大幅度震盪，短線仍可能引發部分獲利了結或融資調節賣壓，擴大指數波動。但從資金面及產業面觀察，目前AI伺服器、先進製程、ASIC、網通及高階記憶體等產業趨勢並未出現改變，台灣基本面在全球股市中仍名列前茅，中長期多頭架構穩健且動能充足，拉回整理將有助於後續行情發展更加健康。

台股 OTC 美股

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