台股重挫爆1.55兆元大量！正2反1同登人氣榜 掀多空對作潮

台股26日在賣壓急速湧現下全面走弱，大盤終場重挫1,683.5點、跌幅3.64%，收在44,571.76點，失守45,000點整數關卡與月線，成交值則在恐慌賣壓與承接買盤交織下，放大至約1.55兆元。

觀察26日成交量前十名榜單，面板族群人氣不墜。群創（3481）爆出逾72萬張大量居冠，但股價重挫8.32%；友達（2409）成交量亦達36萬張以上，跌幅同樣超過8%。

電子族群方面，聯電（2303）、力積電（6770）同樣擠進成交量前段班。其中聯電成交量逾37萬張，股價重挫8.12%，但本周仍維持逾12%的漲幅；力積電則下跌5.89%，維持33萬張以上成交水準，顯示資金在半導體族群間持續快速換手，短線波動明顯放大。

值得注意的是，元大台灣50正2（00631L）與元大台灣50反1（00632R）同步爆出大量並擠進成交量榜，且走勢分歧明顯，形成「多空ETF同場放量」現象。一方面反映現階段市場避險需求全面升溫，另一方面也顯示槓桿資金仍積極在歷史級震盪中進行短線抄底操作，多空對作態勢加劇。

在成交值方面，高價權值股主導市場變現節奏。聯發科（2454）與國巨*（2327）等千金指標股遭遇沉重賣壓，股價重挫跌停，兩者合計爆出逾1,300億元成交值。欣興（3037）、南亞科（2408）、華邦電（2344）及聯電等電子權值與次族群同步走弱，形成高成交、高波動的勢態。

值得一提的是，龍頭台積電（2330）以逾922億元成交值居全台股之冠，終場下跌2.09%，跌幅明顯低於大盤的3.64%，成為尾盤跌幅未再進一步擴大的重要支撐。

整體來看，台股雖然成交值仍維持在1.55兆元的高水位，但盤面結構已由先前的追價上攻，轉為多空交錯與資金快速出逃。正2與反1 ETF同步爆量，搭配電子與面板族群同步走弱的走勢，反映市場已進入高波動環境。