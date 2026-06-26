三大法人砍2,055億元！台股跌點第三慘 外資本周包辦史上前二大賣超

台股26日開低66.66點、以46,188.6點開出，在台積電（2330）失守月線及8大電子權值股全面走弱拖累下，國巨*（2327）、奇鋐（3017）、光聖（6442）等個股更同步摜入跌停，大盤盤中一度重挫1,801.04點、下探44,454.22點，失守45,000點整數關卡。所幸尾盤買盤進場承接，台積電、聯電（2303）、欣興（3037）、南亞科（2408）、華邦電（2344）及景碩（3189）等指標股跌幅收斂，終場仍下跌1,683.5點、跌幅3.64%，寫下收盤歷史第三大跌點，收44,571.76點，月線告失，成交值約1.55兆元。

盤面個股跌多漲少，上市櫃合計下跌家數高達1,819家、上漲僅165家，跌停股37檔、漲停股18檔，市場賣壓沉重。三大法人再度大賣2,055.27億元，外資、自營商都下重手。

統計三大法人26日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,431.89億元，為歷史第二大賣超，本周即刷新歷史第一大、大二大賣超紀錄；投信續買超83.95億元；自營商也大舉賣超（合計）707.33億元，其中自營商（自行買賣）賣超161.19億元、自營商（避險）賣超546.14億元。

累計本周，集中市場指數下跌1,893.44點、跌幅4.07%，周線由紅翻黑；6月以來則下跌161.18點、跌幅0.36%。三大法人賣超4,245.08億元。由於6月僅剩最後兩個交易日，月線能否力守連三紅，或將由紅翻黑，將成為關注焦點。

盤面上，電子權值股全面承壓。台積電盤中一度下探2,325元，尾盤雖獲買盤拉抬10元，終場仍跌2.09%、收2,340元，單一個股拖累大盤近395點；聯發科（2454）下殺跌停3,880元，影響大盤約193點；台達電（2308）最低下探1,790元，終場重挫8.59%、收1,810元，影響大盤約125點。此外，鴻海（2317）跌3.5%、失守250元整數關卡收248.5元，聯電下跌8.12%、台光電（2383）跌6.83%，三檔合計拖累大盤約130點。

盤面少數亮點則來自載板族群。南電（8046）、景碩早盤同步攻上漲停，南電更一度衝上1,145元、改寫歷史新高，欣興、臻鼎-KY（4958）盤中也大漲約7%。不過，隨著大盤賣壓持續擴大，多數漲幅遭吞噬，終場僅南電力守紅盤，逆勢勁揚7.66%、收1,125元，貢獻大盤約17點，成為26日盤面最強抗空指標。