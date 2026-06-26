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台股大跌1683點摜破45000點　聯發科跌停剩49千金

中央社／ 台北26日電
聯發科。（路透）
聯發科。（路透）

美國科技股拉回，市場傳出對人工智慧（AI）與半導體類股評價過高疑慮，台股今天開低走低，摜破46000點、45000點關卡和月線45342點，盤中最低44454.22點，重挫1801點；台積電終場下跌2%，聯發科跌停3880元，電子權值股挫跌，千元高價股綠油油跌至「49千金」。

終場加權指數重挫1683.5點，創史上第3大跌點，收在44571.76點，跌幅3.64%，成交值新台幣1兆5498.28億元，創歷史第8大成交量。台股今天收週線，單週下跌1893.44點。

電子指數今天下挫3.91%，金融指數跌1.7%；代表中小型股的櫃買OTC指數挫跌5.59%。

晶圓代工龍頭台積電終場收2340元，跌50元，跌幅2.09%，市值降至60.68兆元。其他電子權值股聯發科收跌停3880元，台達電收1810元、大跌8.5%，鴻海收248.5元、跌3.5%，聯電收164元、重挫8.12%。被動元件龍頭國巨收跌停1015元，記憶體族群南亞科收449元、跌5.87%，華邦電收206.5元，跌5.92%。

股價超過千元的高價股綠油油，股王信驊除息行情失靈呈現貼息，股價收跌停15615元；股后穎崴收跌停8190元，其他包括愛普、均華、旭隼、兆聯、欣興、雙鴻、環球晶跌落千元關卡，千元高價股家數降至「49千金」。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，蘋果宣布漲價牽動美台科技股走跌，加上中東地區局勢再傳變數，國際油價蠢動，大型權值股漲多回檔，高本益比族群股價下修。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，從技術面來看，加權指數與年線乖離大，且AI利多訊息對大盤刺激漸有鈍化跡象，加上近期台股融資餘額大增，籌碼面趨凌亂，預期台股短線震盪加劇。

聯發科 台股 台積電

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