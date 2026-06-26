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台股重挫近1,700點拖累股王 信驊跌停蒸發1,730元創台股紀錄

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
股王信驊（5274）盤中一路走低，午盤前打入跌停價15,615元，終場鎖在跌停板，下跌1,730元，創台股史上最大跌停金額紀錄。。記者余承翰攝影／聯合報系資料照
股王信驊（5274）盤中一路走低，午盤前打入跌停價15,615元，終場鎖在跌停板，下跌1,730元，創台股史上最大跌停金額紀錄。。記者余承翰攝影／聯合報系資料照

台股26日收盤重創近1,700點，高價股同步遭遇賣壓衝擊，股王信驊（5274）盤中一路走低，午盤前打入跌停價15,615元，終場鎖在跌停板，下跌1,730元，創台股史上最大跌停金額紀錄。

信驊26日以16,620元開出，盤中一度拉高至17,070元，不過隨台股賣壓擴大，股價轉弱下殺，隨後跌停鎖死。由於信驊股價基期高，即使跌幅與一般個股同樣接近10%，單日跌點仍高達1,730元，遠高於過往高價股跌停金額，成為26日盤面最受矚目的焦點之一。

值得注意的是，信驊26日同步進行除息，現金股利80元，另有1元股票股利將於7月7日除權；26日除息參考價為17,345元，早盤開低後一路走弱，陷入貼息局面。

基本面來看，信驊去年營收90.85億元、年增40.6%，稅後純益39.28億元，每股純益103.92元，營收、獲利及EPS均改寫歷史新高；今年5月營收12.82億元，也再創單月新高，年增68.74%。

市場人士指出，信驊基本面仍具AI伺服器、BMC遠端管理晶片需求支撐，但26日股價重挫，主要受到台股系統性賣壓、除息貼息與高價股籌碼鬆動等因素共同影響。

台股 信驊 除息 股王 跌停

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