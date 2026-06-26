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台股收跌1,683點連四黑 聯發科跌停、台積電下跌50元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。（中央社）
台股示意圖。（中央社）

台股26日收盤下跌1,683.5點，跌幅3.64%，終場以44,571.76點作收，成交量1兆5,498億元；台積電（2330）收盤價2,340，下跌50元，跌幅2.09%。

雖美股費半指數與美光股價周四（25日）收盤表現上揚，但擔憂美國升息及科技股估值過高的疑慮持續影響投資人信心，台股買盤意願低落下，日本及韓國股市早盤跌幅超過4%之下，台股賣壓加重，今日盤中曾跌落到44,454低點，下挫點數接近1,800點，大盤指數短中期均線支撐全失守；盤中反彈亦未見追價力道。台積電、聯發科（2454）及台達電（2308）三檔下跌點數合計815點，聯發科亮燈跌停，4千元關卡失守。

成交金額大且走高為：南電（8046）、旺宏（2337）、聯茂（6213）、南茂（8150）、晶技（3042）、健策（3653）、騰輝（6672）及希華（2484）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科、欣興（3037）、南亞科（2408）、聯電（2303）、國巨*（2327）、華邦電（2344）、群創（3481）、台達電及臻鼎-KY（4958）。

第一金投顧表示，美國5月個人消費支出物價指數（PCE）飆升至4.1%，核心PCE亦達3.4%，顯示通膨僵固性遠超預期，這項數據推升美國聯準會隱含加息機率大幅攀升。

在通膨數據觸發美債殖利率跳升的壓力下，預期外資熱錢的避險情緒將急速升溫，進而對台股電子權值股的評價面造成劇烈衝擊；面對即將到來的資金板塊重分配與外資潛在的提款賣壓，操作強烈建議投資人首重風險控管，降低持股水位規避短期波動，利用反彈機會優先汰弱留強，切勿在此劇烈震盪期過度放大融資槓桿，以防禦突發性的系統性洗盤風險。

在核心選股策略上，現階段應嚴守「長線保護短線、避開高估值與弱勢籌碼」的法人紀律。針對長線趨勢無虞的AI 核心供應鏈、先進封裝及受惠美光財報的外溢記憶體族群，儘管具備基本面護體；但在總經逆風下，採取「買黑不買紅」的逢回承接策略，耐心等待股價量縮築底並回測中長期均線支撐時，再行少量布局，切忌於急拉時盲目追價。

群益投顧表示，台灣經濟基本面持續穩健無虞，美國與台灣企業獲利上修趨勢不變，AI需求持續強勁，台股⻑線樂觀看待。雖然美伊戰爭逐漸落幕、高油價與高通膨問題緩解方向不變，但又有傳言荷莫茲海峽一艘貨輪疑似遭伊朗攻擊，中東局勢仍詭譎多變，系統性風險尚存。投信與八大公股行庫買盤積極，須留意外資動向。台股指數技術面中⻑期多頭格局穩健，但近期震盪幅度加劇，建議不追高殺低、謹慎操作。

聯發科 台積電 台股

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