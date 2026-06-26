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台股破月線 但載板四雄相對抗跌、南電逆勢創下歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
南電總座呂連瑞。記者尹慧中攝影／聯合報系資料照
南電總座呂連瑞。記者尹慧中攝影／聯合報系資料照

台股26日盤中重挫超過千點，並跌破月線關卡，僅僅四個交易日跌掉約2,700點，但ABF載板類股相對抗跌，南電（8046）一度強勢鎖至漲停板1,145元，拉出第二根漲停，創下歷史新高，不過盤中漲停打開，漲幅剩7%。景碩（3189）小跌，欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）下跌逾2~3%。

台股最低一度崩至44,480.17點，大跌1,775.09點，台積電（2330）下跌近2%，也跌破月線，台達電（2308）大跌約9%、聯發科（2454）、國巨*（2327）跌停，鴻海（2317）下跌逾3%。

外資指出，ABF載板供需缺口將從今年開始擴大，2026年缺口約4%，2027年缺口成長至10%，2028年更擴大到16%。由於供不應求，載板價格也可望上漲，亞系外資表示，2026年第2季ABF漲價高個位數，預期第3季漲勢加速，漲價達雙位數，且明、後年還有更多價格紅利。

此外，ABF載板以往需求主要聚焦AI伺服器，但法人表示，隨代理AI成為2026年電子主旋律，在此架構下GPU負責思考資料生成，CPU則負擔Agent間工具調度及控制，帶動2026年通用伺服器需求由2025年底預估的1,601萬台，上修至目前的1,784萬台。

超微更認為伺服器CPU產值將於2030年上看2,000億美元，較去年11月看法翻倍上修。法人表示，除了已無法填補原本AI伺服器的需求缺口，再加上CPU對ABF載板需求擴增，2026年下半年至2028年供給吃緊態勢更加明確。

載板四雄今日相對抗跌，南電更一度衝至漲停板，創下歷史新高，不過盤中仍受大盤影響，漲停打開，漲幅剩逾6%。景碩小跌，欣興、臻鼎下跌逾2~3%。

台股 景碩 臻鼎 ABF 南電

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