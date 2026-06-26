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美光狂飆16%也扛不住亞股空襲！記憶體族群由紅翻黑 旺宏逆勢獨強

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
記憶體示意圖。圖／AI生成

美光財報報喜飆漲近16%，更預告AI帶動記憶體供不應求將延續至2027年後，原本點燃台股記憶體族群買盤。然而，美國科技股回檔、AI評價過熱疑慮升溫，加上市場擔憂聯準會後續政策走向，亞股周五全面重挫，南韓KOSPI指數盤中一度暴跌逾8%、引發融斷，日經指數跌逾4.5%，台股也一度狂瀉1,775.09點、下探44,480.17點，跌破月線，記憶體族群由紅翻黑，僅旺宏（2337）逆勢力守紅盤。

美光公布亮眼財報，上季業績與本季財測雙雙優於市場預期，管理層並表示，在AI需求持續帶動下，記憶體供不應求可望延續至2027年後，同時宣布已與客戶簽署16項長期供應協議，激勵股價大漲15.7%。美股記憶體族群同步走強，SanDisk狂飆21.97%，高通上漲3.8%，威騰電子及希捷也全面收高，帶動費城半導體指數勁揚3.6%。

不過，美股科技巨頭表現分歧。蘋果宣布調漲MacBook、iPad等產品售價，微軟也調高Xbox主機價格，市場擔憂漲價恐影響終端需求，加上科技股獲利了結賣壓出籠，蘋果股價重挫逾6%、微軟下跌3.5%，拖累那斯達克指數連續第四個交易日收黑，也為亞股今日走勢蒙上陰影。

受惠美光利多，台股記憶體族群今早原本全面走揚。南亞科（2408）最高衝上498元、漲幅逾4%，華邦電（2344）一度來到225元，雙雙挑戰5日線；昨日遭外資大舉調節近8.8萬張的力積電（6770）也反彈至85.2元，群聯（8299）同步維持高檔整理，市場一度期待記憶體股延續美股漲勢。

然而，隨著亞股賣壓全面擴散、台股8大電子權值股全數走弱，大盤跌勢迅速擴大，記憶體族群也難逃獲利回吐賣壓。華邦電盤中一度跌逾6%，南亞科跌逾2.5%，力積電、群聯、鈺創（5351）及晶豪科（3006）同步翻黑，早盤漲勢幾乎全數回吐。

一片慘綠中，旺宏成為族群中最大亮點。旺宏前一交易日才遭三大法人聯手賣超6.1萬餘張，股價重挫6.1%，今日卻開高走高，盤中最高衝上174.5元、漲幅逾8%，即使隨大盤震盪漲幅收斂，仍維持約5%漲勢，成為今日記憶體族群最強多頭指標。

此外，市場也持續關注記憶體產業擴產動向。韓媒報導，SK海力士正評估在南韓清州興建新的NAND快閃記憶體晶圓廠，預料將於6月29日相關會議中公布進一步規畫，顯示全球記憶體大廠在AI需求帶動下，仍持續加快產能布局，產業長線景氣依舊受到市場看好。

亞股 旺宏 美光 記憶體

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