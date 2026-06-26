散戶「害怕錯過行情」遭反噬？台股狂瀉1,700點 法人：短線先冷靜

台股4月以來大漲16,000點，散戶在「害怕失去行情」的情緒下勇敢搶進，成為推升指數不斷創高的一大原因，台股26日重挫失守月線及45,000點關卡，法人表示，市場過熱但基本面卻面臨到7月中旬前的產業訊息「空窗期」，外資也偏向避險策略，指數短線恐難創高，操作上要先冷靜，等待落底再挑好股。

台股黑色星期五再現，盤中大跌一度下殺至44,480.17點，重挫1,775.09點，摜破月線關卡，台積電（2330）下跌約2%跌破月線，台達電（2308）、聯發科（2454）大跌逾9%，國巨*（2327）跌逾8%，鴻海（2317）下跌逾3%。

外資加速匯出力道，權值股成提款機，上市櫃有超過1,600家下跌，但跌停家數僅約13家，大盤跌勢雖然沈重，但大部分集中在權值股上，衝擊指數重挫。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，技術面上來看，從4月以來大漲16,000點，短線大漲，加上散戶的FOMO情緒，因「害怕失去行情」即使位於高檔也是不停的搶買，融資及當沖居高不下，融資餘額從4月初的3,859億元增至昨日的6,110億元。

黃詣庭說，「散戶成第四大法人」，在散戶積極買進下，指數上漲，籌碼凌亂，市場出現過熱；另外，國際行情上，擔憂美國FED升息，也影響估值及股市回調；外資期貨空單飆增至8萬口以上，顯示外資在指數高檔時採避險策略操作。

黃詣庭指出，基本面上來看，從現在起到7月中旬將是產業訊息的「空窗期」，缺少利多消息也讓指數短線難以創高，黃詣庭強調，漲多拉回消化過熱情況，讓市場降溫有助後續行情的表現。

黃詣庭表示，不認為FED會很快升息，預期今年應不會升息，目前定調是拉回整理盤，由於指數26日跌破月線，下周要觀察是否收復月線，若未站上，恐回測42,000~43,000點，6月11日的相對低點位置應有支撐。

黃詣庭強調，短線雖拉回整理，不必過度悲觀，由於產業基本面仍是正向且企業獲利提升，股市修正有助中期布局；操作上短線先冷靜，等待落底再挑好股，首選AI關聯度高的族群，包括先進代工、封裝、設備股；記憶體、PCB、IC設等。