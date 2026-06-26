台股盤中一度崩跌1,775點 ETF 組合基金掌握 AI 長線商機

台股26日盤中下殺至最低44,480點、一度崩跌1,775點，面對市場波動加劇，法人認為，投資焦點應由單一市場或產業布局，轉向跨資產、多元配置策略，透過ETF組合基金一次掌握全球投資機會，在參與AI成長趨勢的同時，有效分散投資風險。

全球金融市場進入高利率常態與景氣循環交錯的新階段，美國經濟展現韌性，通膨仍高於目標水準，市場對聯準會降息預期趨於保守；另一方面，AI浪潮持續推升資料中心、半導體及高階製造投資，帶動科技產業長線成長動能不墜。

富邦景氣循環多元資產組合基金擬任經理人林忠義表示，目前AI應用持續由模型訓練延伸至推論運算及企業導入，全球科技大廠資本支出維持高檔，企業獲利基本面仍具支撐，為全球股市提供長期成長動能。不過，在地緣政治、關稅政策、貨幣政策變化等因素影響下，市場波動仍將成為投資常態。

林忠義表示，未來市場最大的確定性，或許就是不確定性本身。投資人與其預測市場短期漲跌，不如透過景氣循環與資產配置機制，建立具紀律且可長期執行的投資策略。藉由多元資產與ETF組合配置，不僅能掌握AI等結構性成長趨勢，也有助於因應不同景氣循環帶來的市場變化，提升投資效率，掌握長期財富增值契機。

另外，透過組合型基金佈局，投資組合涵蓋股票、債券等不同資產類別ETF，並橫跨多元市場與投資風格，可有效降低單一市場或單一資產波動對整體投資組合的影響，兼顧成長潛力與風險控管，提升資產配置效率。

多元資產組合基金採用量化景氣循環模型，結合總體經濟分析、基本面研究及量化工具，判斷全球景氣所處階段，並依據景氣循環動態調整各類ETF配置比重。當景氣處於復甦或擴張階段時，提高股票等風險性資產配置，掌握企業獲利成長與市場上行機會；當景氣進入放緩或收縮階段，則提高債券及防禦型資產比重，以降低投資組合波動，追求兼顧收益與風險管理的配置效果。