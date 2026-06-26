美期指開殺 台股崩逾1,700點、但上市櫃僅13檔跌停

黑色星期五！台股26日盤中大跌，一度崩至44,480.17點，大跌1,775.09點，摜破月線大關，台積電（2330）下跌約2%，也跌破月線，台達電（2308）、聯發科（2454）大跌逾9%，國巨*（2327）跌逾8%，鴻海（2317）下跌逾3%。不過上市櫃下跌家數卻沒有暴衝，合計僅13家左右，顯示跌勢雖重，但都集中在權值股。

美股費城半導體指數昨日收漲，上漲3.59%，那斯達克指數下跌0.46%，但那斯達克期貨指數持續下跌，夜盤下跌約1.6%，亞股也重挫，日本大跌3.8%，韓股重挫逾8%，台股上市櫃指數也同步大跌，加權指數盤中跌逾3%，櫃買更大跌逾4%。

美國近日公布5月個人消費支出（PCE）物價指數，年增率升至4.1%，三年來首度突破4%關口，能源成本走高和AI基礎建設熱潮是兩大推力。不過，核心PCE月增率為0.3%，符合預期，避免了最壞情形。

經濟學者指出，通膨率進一步升高，可能持續加重Fed今年的升息壓力，金融市場目前預期Fed最快將於9月就升息1碼，之後可能再升1碼。升息預期帶動美元持續走強，美元指數目前維持在相對高檔區間，在101附近震盪，台幣今早也出現貶勢。

外資加速匯出力道，權值股成提款機，台積電下跌約2%，台達電、聯發科大跌逾9%，國巨跌逾8%，聯電（2303）下跌逾8%，鴻海下跌逾3%。

不過雖然上市櫃有超過1,600家下跌，但跌停家數僅約13家，並沒有出現全面跌停的狀況。