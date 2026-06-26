聽新聞
0:00 / 0:00
外資狂賣！台積電跌破月線回測2,300元 7月法說會更新展望
外資近期狂賣台積電（2330），至25日為止連續三個交易日賣超，今日台積電股價續弱跌破月線回測2300元，外界正關注7月法說會時更新展望。
數據顯示，外資昨日集中市場賣超405.1億元，台指期淨空單減少2,554口至81,051口。賣超金額前五名：台積電、旺宏（2337）、力積電（6770）、南亞科（2408）、臻鼎-KY（4958），其中台積電連續三個交易日外資賣超摜壓，累積近三個交易日賣超47280張拖累台積電股價表現。
台積電股價今日開盤走低，跌破月線，盤中最低來到2325元，數度低於股號2330，回測2330元關卡，隨後在月線下區間震盪，一度來到2335元，市值降至約60.55兆元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。