外資狂賣！台積電跌破月線回測2,300元 7月法說會更新展望

前陣子加權指數回檔了3000點，你有沒有發現，現在這個盤，散戶好像完全沒在怕，一大群人就衝進去抄底。 如果你會糾結：下跌時到底該不該加碼？這次會不會不一樣？要跌到什麼程度、看到什麼訊號才該出手？這篇文章就是要試圖回答這個問題。

2026-06-26 11:19