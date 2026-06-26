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台股盤中狂瀉逾1500點、失守45K！8大電子權值遭猛轟 日月光苦撐紅盤

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股26日開低走低，盤中一度狂瀉逾1,500點、跌破45,000點整數關卡，8大電子權值股幾乎全軍覆沒，僅日月光投控逆勢力守紅盤。記者林伯東攝影／聯合報系資料照
台股26日開低走低，盤中一度狂瀉逾1,500點、跌破45,000點整數關卡，8大電子權值股幾乎全軍覆沒，僅日月光投控逆勢力守紅盤。記者林伯東攝影／聯合報系資料照

美股四大指數昨夜漲跌互見，雖然費城半導體指數勁揚3.59%、美光財報報喜激勵股價狂飆15.74%，帶動半導體與記憶體族群走強，但蘋果重挫逾6%，加上台積電（2330）ADR下跌1.32%，拖累台指期夜盤重挫722點。台股26日開低走低，盤中一度狂瀉逾1,500點、跌破45,000點整數關卡，8大電子權值股幾乎全軍覆沒，僅日月光投控（3711）逆勢力守紅盤。

台股今早以46,188.6點開出，下跌66.66點，隨後賣壓快速湧現，盤中最低下探44,667.72點，大跌1,587.54點並跌破月線，電子權值股成為殺盤重心。其中，台積電開低報2,360元後一路走弱，盤中最低來到2,340元，失守月線，單一個股就拖累大盤逾350點。

聯發科（2454）成為盤面另一大重災區，今日以4,150元開出後一路急殺，盤中一度觸及跌停價3,880元，跌破4,000元整數關卡，影響大盤約190點。不過跌停價仍有逾千張買單排隊承接。

其餘大型權值股同步遭遇賣壓。台達電（2308）跌幅超過8%，最低下探1,815元，跌破前低，拖累大盤約120點；鴻海（2317）雖跌幅收斂至約2.5%，250元整數關卡有撐，但仍影響大盤近30點；國巨*（2327）盤中跌逾8%、聯電（2303）重挫約7%，雙雙失守短期均線；台光電（2383）也跌逾4%，回測5,400元關卡，10日線面臨保衛戰。

在一片慘綠中，日月光投控成為盤面唯一亮點。受惠ADR昨夜上漲1.23%，今日開高後一度衝上695元，雖然隨後受大盤拖累漲幅收斂至約2%，仍是8大電子權值股中唯一維持紅盤的個股，成為市場少數抗空指標。

台股 權值 日月光

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