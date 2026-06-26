台股跌逾千點 IC 設計成重災區 聯發科打入跌停、瑞昱聯詠同步重挫

台股26日盤中跌點擴大，其中IC設計族群賣壓最為沉重。聯發科（2454）早盤開低後賣壓持續湧現，盤中亮燈跌停3,880元；瑞昱（2379）暫報754元，下跌60元、跌幅7.37%；聯詠（3034）報514元，下跌47元、跌幅8.38%，三大IC設計指標股同步重挫。

市場人士指出，今日IC設計股跌勢擴大，並非來自單一公司基本面利空，而是族群前波受AI ASIC、邊緣AI、Wi-Fi 7、產品漲價與消費電子回溫等題材推升後，股價已有一段漲幅，一旦外部市場風險升高，反而成為短線獲利了結與降槓桿的首要標的。

瑞銀看好聯發科受惠產品漲價、Google TPU專案、智慧手機SoC與新興應用推動，預期第4季起成長加速，並將目標價上調至6,500元；不過，瑞銀同時也指出，聯發科9月起產品價格可能全面調漲5%至10%，主因先進製程、後段封測與載板成本上升。

瑞昱先前於法說會指出，AI網通、Wi-Fi 7、車用乙太網路與高速交換器需求是下半年主軸，尤其超大型雲端服務商從AI實驗走向AI工廠，帶動800G與1.6T Ethernet交換器需求升溫；但路由器與寬頻設備導入速度低於預期，主因記憶體成本偏高、Wi-Fi 7與Wi-Fi 6產品價差擴大，毛利率壓力仍待觀察。

聯詠則受惠Edge-AI影像視覺、NB面板提前拉貨與SoC產品線回溫，但成本端同樣是市場關注焦點。聯詠第2季三大產品線營收均可望明顯季增，其中SoC成長幅度最大，主要受惠Edge-AI影像視覺產品需求增加；不過，公司也提到，KGD、金價、晶圓、基板及封測成本均有上揚情況，價格調整未必能完全反映原產品毛利率。