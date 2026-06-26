堅信台股只會漲不會跌...下殺散戶就衝進去抄底？專家提醒：1訊號沒出現別亂衝

前陣子加權指數回檔了3000點，你有沒有發現，現在這個盤，散戶好像完全沒在怕，一大群人就衝進去抄底。如果你會糾結：下跌時到底該不該加碼？這次會不會不一樣？要跌到什麼程度、看到什麼訊號才該出手？這篇文章就是要試圖回答這個問題。

「下跌要不要加碼」是一個假命題，因為有更好的方法可以應對。

怎麼說？先把這陣子的下跌跟2025年關稅崩盤相比較，就會發現兩個是不同的下跌，所以能不能進場的答案也完全不同。

純粹以幅度來看，關稅戰時台股從高點跌了將近三成，這次連10%都不到。但最主要的差別，則是下跌的原因。

關稅戰是全世界一起跌，台股直接殺跌停，因為影響的關稅是企業的成本結構：每家做外銷的企業都得重新算毛利、調整供應鏈、甚至訂單可能會因此消失，不確定性是實實在在的。

但前陣子的回檔，就偏向看跌說跌：非農數據太強所以不會降息？經濟好、就業強明明是好事，卻被當成賣股票的理由，這就只是漲多在找藉口修正而已。

博通的財報也是，明明成績比預期還好，股價還是被殺，代表股價已經漲到一個位置，好消息都不夠用了，只要沒有比市場預期更好就是利多出盡。

這種市場胃口被養大的利多回檔，跟2025年4月那種「公司估值要全部重算」的下跌完全不同，跌幅跟恐懼感也差滿多的。

但市場上真正的底，幾乎都是恐懼打出來的：那時候融資會斷頭、大幅逆價差、新聞標題是全世界要崩了，才會真的有一大票人被洗出場。

大跌加碼的盲點：真的需要閒置資金嗎？

2025年4月那次，當時因為有反向的波段策略，抵消我長線部位的回檔，雖然很有成就感，卻忘了要趁低檔加碼，我事後最後悔的就是這個。

這次我有優化策略，但我要等的不是漲多修正，而是跌破整理區間、往下再灌一波大的，最好能殺到融資，才會開始分批買。

要嘛融資的跌幅超過大盤的跌幅，要嘛大盤至少要跌15%以上，或是期貨跌停加上大幅逆價差，那也是一個很好的買點。如果連15%都跌不到，我就維持現有倉位不會另外加碼。

平常我幾乎都持有接近滿倉的部位，把錢盡量在市場裡去運作。我朋友曾經問我：如果資金平常幾乎都在市場裡了，那在大跌時，哪來的錢加碼？

但這就是許多人的盲點，其實加碼未必是現金。但我加碼的方式，是把我原本已經在場內的部位，往更積極的方向換。

舉個例子，我原本如果是抱0050，等真的跌深了，我就把它換成正二，同一筆錢的曝險從一塊變成兩塊。原本是股債配，等跌深了，就把保守的債券部位也換成積極的攻擊型股票，不需要投入新的資金。

滿倉跟保留加碼能力，是可以同時成立的。我這次規劃要做的，就是把一部分原型部位換成正二、把美債這種比較保守的標的換成正二，拉高整體曝險。

但把保守換積極、曝險會放大，所以我不可能跌5%就做，我要等到真的夠便宜、真的有人在恐慌的那一刻去換，那一筆才劃算。

所以如果這次真的只有跌5%就衝上去了，我其實也是幾乎滿倉在市場內，我一樣可以賺到歐印的獲利；但如果這波是要把融資清掉再上，跌到15%以上，我就可以逢低加槓桿，等到反彈衝高，我就賺更多。

策略最關鍵的前提，就是你必須在還風平浪靜的時候，就先訂好規則，而且要訂到很具體：例如跌多少你才開始進場？要不要分批，如何分批？台股與美股要不要分別訂規則？

還有風險那一面：換成積極部位又加了槓桿，如果續跌的話，你的維持率扛不扛得住？會不會被斷頭？這些你都要平常就先算好，先想好萬一真的發生你要怎麼接。

等到真的遇到大跌那一天，你照著你寫好的那張表去按表操課就好。

人在大跌、在恐慌的當下，幫你做決定的根本不是理智，是杏仁核。

杏仁核就是很情緒不理智的，它一失控，你滿腦子就只有我會不會被斷頭、會不會破產、趕緊先跑再說。你那個當下臨時生出來的不理智的決定，幾乎都是錯的，事後一定會後悔。

比起滿手現金軋空手 少賺根本不是問題

我前面講的那些條件，跌15%、融資被殺、像2024年8月那種跌停加大幅逆價差，都不是我這幾天看盤臨時想出來的，所以現在大盤跌5%，我可以很淡定地看著，因為我手上有一張早就寫好的表，到時我按表操課就好。

也有人是想好要怎麼逢低買進，但平常留了太多的錢等市場下跌，那也不對，因為如果跌不夠深就衝上去，不就虧大了。

今年三月那次就是這樣，三月因為美伊那邊的局勢，市場小跌了10%左右，我當時也沒加碼，結果四月五月又噴出去了，我那時候心裡確實有點嘔，覺得自己少賺了一波。

但其實並沒有少賺，因為我本來就幾乎全部放在市場裡了。

我真正少賺的，只有那塊額外再去加碼的部分而已，也不是我獲利的主要來源。

其實嘔不嘔這件事也是比較出來的，如果你已經滿水位、已經在車上了，你其實不用為了沒在低點多加一筆而焦慮，因為市場上漲的時候，你也賺了一大筆。

真正會為了沒抄到底而捶心肝的，往往是手上抱了一大堆現金、一直在等低點然後一直不敢進場的等等黨。

回來講，2025年4月跌近三成跟這次小修正，我是兩次都在場、兩次都沒跑。兩次只差在上次我後悔沒在恐慌的時候出手撿便宜，這次我學會了等到恐慌就會動作，不會再次放過逢低買進的機會。

未來兩種走法，要嘛就是這波根本還沒漲完，所以跌個5%就再上，要嘛就是會把籌碼洗乾淨再攻擊會跌得更兇，也漲得更兇。

假設要直接上，我用現在滿倉去賺；假設要把融資殺光再上，我可以逢低加碼買更多再上，怎麼算我都不會輸。

兩種前提都是後來會再上，那如果不上，而是泡沫破裂往下崩盤腰斬呢？第一，我相信AI還沒結束，台積電獲利還會持續成長，所以往上機率是遠高於下跌機率的。

再來，就算真的遇到崩盤，波段策略也是可以做空的，像2022年大空頭，要cover長線部位賠的絕對足夠了。

從來不需要預測未來，只要把進出場條件設定好，等盤勢來觸發。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：總是等回檔再加碼？小心「留現金等低點」成為你最貴的錯誤，3 訊號分辨假修正真恐慌