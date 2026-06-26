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台股早盤回測逾千點 日月光領封測股逆勢抗跌

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台股26日早盤開低走低，加權指數盤中最低來到45,249點，一度重挫逾千點。中央社
台股26日早盤開低走低，加權指數盤中最低來到45,249點，一度重挫逾千點。中央社

台股26日早盤開低走低，受到美國通膨數據升溫、聯準會升息預期再起，以及美股大型科技股回檔影響，電子權值股承壓，加權指數盤中最低來到45,249點，一度重挫逾千點；截至目前，指數報45,471點，下跌783點。

美國昨日公布5月PCE物價指數年增4.1%，核心PCE年增3.4%，使市場對聯準會今年升息的預期升溫；同時，外電指出，美股雖受美光財報優於預期帶動半導體族群走強，但大型科技股表現疲弱，蘋果因記憶體與儲存成本上升調漲產品價格，股價重挫6.1%，輝達、微軟、Alphabet也同步走低，拖累那斯達克指數收跌0.46%。

台股早盤受到台積電（2330）ADR以及台指期夜盤下跌影響，加上外資期貨淨空單仍逾8萬口，電子權值股開盤普遍承壓，台積電開低跌破月線，聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電（2303）等同步走弱，壓抑大盤表現。

不過，盤面資金並未全面退潮，封測族群反而成為抗跌焦點。日月光投控（3711）早盤以650元開出後走高，截至目前報674元，上漲33元、漲幅5.15%，盤中最高達695元，成為今日封測族群領頭羊。力成（6239）報333.5元，上漲2.30%；京元電（2449）報337.5元，上漲0.90%；南茂（8150）更一度強攻至105元，早盤103.5元，大漲7.81%。

封測股逆勢走強，除反映資金在大盤回測時轉向具基本面支撐的族群，也與AI先進封裝、記憶體封測及測試需求持續升溫有關。日月光營運長吳田玉日前在股東會表示，今年營收將持續成長，其中先進封測營收預期將較2025年翻倍成長，主要受惠AI帶動半導體需求，且2027年資本支出仍將維持高檔。

力成方面，法人指出，力成受惠美光DRAM供不應求，封測產能利用率維持高檔，並擴大FOPLP、高階測試、矽光子與CPO等布局；南茂則受惠記憶體封測景氣回溫與報價調升，漲價效應從記憶體延伸至驅動IC封測。

封測 台股 日月光 台積電

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