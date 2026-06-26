不敵台股回檔修正壓力 聯發科盤中跌破4,000元整數關卡

晶片大廠聯發科（2454）後市展望雖佳，但不敵台股大盤回檔修正壓力，今日早盤股價跌破4,000元整數關卡。

聯發科先前預期，第2季營收以美元對新台幣匯率1比31.5來估算，將落在1,402億元至1,492億元之間，約季減少6％至持平、年減7％至1％。

以聯發科四、五月業績合計為941.7億元來看，接下來6月營收若達460.3億元以之上，即可飛越先前釋出的預測營收區間低標。該公司累計前五月合併營收為2,433.21億元，年減1.5％。

聯發科評估，其今年整體美元營收可望年增中至高個位數百分比（約4%至9%）。

雖然今年智慧手機市場遭遇逆風，不過聯發科有其他業務亮點可以提供支撐。輝達近期正式進軍Windows on Arm PC晶片領域，推出專為個人代理所打造的超級晶片RTX Spark，該晶片內建CPU是與聯發科合作開發。

另外，聯發科積極發展特殊應用IC（ASIC）業務，先前在法說會中提到，為美國超大型雲端服務商（CSP）開發的第一個AI加速器ASIC專案進展非常順利，將如期進入量產。同時，聯發科也看好，今年第4季AI ASIC業務將帶來約20億美元營收。

展望2027年，基於目前聯發科已掌握的產能，該公司執行長蔡力行非常有信心，上述專案規模將會擴大到數十億美元規模。

同時，聯發科也與客戶及供應鏈夥伴進行另一個AI加速器ASIC專案，目標是2027年底前進入量產。