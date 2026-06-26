指數創高...高槓桿玩火！主力緊盯去槓桿指標 專家提醒「小心多殺多」：5種追繳令應對方案

＊原文時間6月18日。

加權指數不斷創高，在端午節前一交易日又刷新歷史新高紀錄！6月18日加權指數最高價46565相比6月3日高點46552，的確往上突破高點。

指數既然是在高位階，這時候若是用融資追高股票，何時會有融資追繳與斷頭風險？股票融資做錯方向需要等到大盤崩跌，才會追繳與斷頭嗎？

股票融資要斷頭之前，必定經過融資追繳階段。因此懂得計算「股票融資追繳價」，才能先做好資金控管，避免過度擴張槓桿，以免陷於不斷被追繳與補錢的骨牌效應當中。

以6月17日融資增加張數較多的個股排行，依序是群創、友達、合晶、友訊、南亞科、遠東銀、聯電、國巨、宏碁。融資、追繳、斷頭之間有何關聯？今日文章分享這當中的遊戲規則。

什麼是「融資」？

融資就是向券商借錢來買股票。依據現行規定，融資自備款不得低於4成！也就是投資人自備4成現金，另外6成則是券商借支。

既然是向券商借錢，當然得支付融資利息！同時股票作為擔保品，抵押在券商手上。借錢買股，萬一股票不漲怎麼辦？當然會降低擔保品的價值！

什麼是融資維持率？

萬一股票跌到一文不值，投資人又還不出錢來怎麼辦？為了避免此情況發生，因此券商設計了「維持率」做為檢視風險的防線。

舉個標準案例，假設融資買進100元股票，自備款4成，向券商借6成。

融資維持率＝（股票現值）/融資金額 公式計算：（100元X1000股）/（100X1000*0.6）＝166.66%

也就是用融資借錢，剛買進時的融資維持率在166%。

何時會發生融資追繳與斷頭？

會發生融資追繳，都是在融資買進之後，股價不漲反跌。打個比方，跌到何時會發生融資追繳與斷頭？當融資維持率低於130%時，券商就會發出追繳通知！接到追繳通知怎麼辦？2個交易日內要補錢，時間則是T+2日下午2點視窗之前。補錢與不補錢？這裡分成5種情況作為說明：

情況一：2交易日內補錢到融資維持率166%之上：在有資金的情況下，補錢補到維持率回到166%之上，券商則會直接撤銷融資追繳令。

情況二：2交易日內補錢到融資維持率130%至165%：若認為股票短期間內會上漲，通常會選擇這種情況。就是補錢但是只補部分沒有全補，僅讓融資維持率超過130%但是未達166%。

這樣股票部位仍在，但是同樣追繳令並未撤銷！在融資追繳令未撤銷的情況之下，若隔日沒有漲或之後哪一天股價下跌，又讓融資維持率再度低於130%，就會發出2次追繳通知。

一旦遇上2次追繳，則是「當天下午」2點以前再補錢，否則隔日開盤市價砍倉斷頭。

情況三：沒錢補！直接融資斷頭：第一次接到追繳通知令為T日，在T+2日當日下午2點之前必須補錢！

若是沒錢補或是決定不補錢，則T+3日台股開盤時，證券商將代為市價賣出，這種情況就是融資斷頭砍倉現象。

情況四：現金償還或自行停損

現金償還：將融資部位轉為現股，需準備足夠的交割款存入帳戶。 自行賣出：也就是自行停損，直接賣出部分或是全部融資股票部位來提高維持率，無須另行籌措資金。

情況五：新增融資部位（融資加碼），於台股交易時間內，新增同一檔或是另一檔股票融資部位，用來提高整戶擔保維持率。一般較不建議這樣做，因為只要趨勢持續向下，很容易雪上加霜！

為何追繳令發出標準訂在維持率低於130%？

當看完上面5種情況，大致對追繳作業流程有一定了解！會發現從T日券商發出追繳令到T+2日檢查資金是否補進來，總共有3天時間。

股票目前漲跌停限制為10%，因此萬一真的遇到市場崩跌，跌停鎖住且還連鎖3天，若遇到情況三不補錢的情況由券商代為砍倉，最起碼維持率還會在100%之上，券商能確保借出去的6成資金能夠收回。

因此以前漲跌停限制7%時，融資維持率最低定在120%；到了漲跌停限制放寬至10%時，融資維持率最低則提升至130%，都是為了涵蓋3日作業的最大風險。

萬一券商執行融資斷頭，經處分擔保品後還是不夠清償債務怎麼辦？此時券商仍會通知進行補繳款項，逾時或不繳則會被申報違約。

股票融資追繳價如何計算？

融資維持率＝（股票現值）/融資金額；同樣是100元股價，融資自備款4成，向券商借6成。

130%＝股票現值/60000，股票現值＝78000；相當於股價78元/股！也就是融資買進100元股票，當股價跌至78元之下，就會接到追繳通知。

速算法：股票融資追繳價＝融資買入成交價X0.78

股票一根跌停10%，跌2根停板則（1-10%）X（1-10%）＝0.81，就相當接近0.78。

股價跌超過2根停板相當常見！不見得一定遇上大盤崩盤才會融資追繳。因此使用融資買進，除非真的有必漲的把握，否則往往容易將自己架在火上烤，面臨不斷補錢的窘境。

關注大盤融資維持率防範多殺多

除了了解融資追繳與斷頭的流程與規則之外，你也必須關注大盤融資維持率。

為何要關注？主要是要避免發生多數股票在相近時間內發生追繳現象！因為有時候股價下跌若是籌碼因素，也就是去槓桿清融資時，券商開盤市價砍倉，對於股價來說一定容易下跌。

股價走跌又容易踩到另一人的追繳觸發價，這就容易形成惡性循環，也就是多殺多現象！

加權指數維持率是所有信用交易股票的加總計算結果，比較像是整體的平均概念：

大盤融資維持率＝（得為融資股票總市值）/（得為融資股票總金額）x100%

我們暫且簡化為3檔股票，股價分別是50元、30元、80元；得為融資股數分別是2000股、3000股、1000股。

融資自備款4成（可借6成），則大盤融資維持率＝（502000+303000+80*1000）/（60000+54000+48000）100%＝270000/162000100%＝166.66%。

這是一開始時的維持率，因此常用於判斷是否有殺融資風險！一般而言越往130%方向靠近，則融資多殺多的情況越嚴重；反之加權指數上漲，融資多數股也上漲，則大盤融資維持率容易大於166%。

資訊內容就包含大盤融資維持率，例如6月17日大盤融資維持率為201.51%，顯示融資短時間內不容易出現集體多殺多現象。

再舉個最近一次出現融資斷頭多殺多，就是2025年4月2日（清明連假期間），當時川普用美國的貿易逆差對全球宣布超離譜的對等關稅數字，引發全球股市崩跌。

台股也在清明連假過後補跌，當時在假期前融資餘額從2988.17億，經過3個交易日急降至2262.93億，大盤融資維持率則降至130.3%（當日大盤維持率計算須等晚間8點半後，個股資券公布後）。

除了有用信用交易須留意大盤融資維持率外，另一種族群也特別關注，那就是專門等融資斷頭多殺多、清完融資後抄底布局的投資人（去槓桿後，行情容易走反方向）。所以大盤融資維持率一遇上崩跌盤，往往容易成為關注焦點。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：融資買股跌超過2根停板就可能接到追繳通知！五種情況對照，你現在的部位安全嗎?