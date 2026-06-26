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大盤早盤下跌超過700點！法人示警台股籌碼凌亂 選股把握三要件

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股早盤下跌超過700點，法人示警台股籌碼凌亂，選股要把握這三個要件。圖/本報資料照片
台股早盤下跌超過700點，法人示警台股籌碼凌亂，選股要把握這三個要件。圖/本報資料照片

台股今日開盤之後大跌超過700點，其中護國神山台積電在昨天最後一盤下跌30元，壓抑大盤空間，今日開盤之後再下跌30元，法人指出，未來的2-3周，台股仍然有大幅震盪的可能性，目前籌碼轉趨凌亂，選股要把握三大條件。

法人分析，相較日韓股市重返5日均線，台股表現相對落後，問題不在經濟面、基本面，而是籌碼面，周三外資單日大砍1774億元，創下歷史第一大賣超紀錄，然而融資不減反增，上市融資餘額 6074.5億元，同創歷史新高，接下來2~3周仍有大幅震盪可能。

法人所建議的選股三原則，包括：一，訂單明確、估值合理公司。第二，新品效益或轉型題材，第三，類股在先前上漲一段，近期回檔，提供價值投資機會。

至於何時轉守為攻，法人建議可以觀察三個面向，第一，南韓金融監督院示警，未來可能強化監管機制，若比預期嚴格恐再掀波瀾；第二，大盤9日 KD 交叉向下，靜待指標再次翻揚，或K值回測 50、20 附近止跌契機。第三，指數反彈量縮，且月線扣抵值攀高，多方宜需盡快帶量表態，否則盤勢恐有延長整理風險。

台積電 台股

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