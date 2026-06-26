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台指期夜盤下跌影響 金融類股開盤走跌

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

受到美股科技股和台指期夜盤震盪回檔影響，台股金融類股26日開盤表現疲軟。根據外媒報導，蘋果公司宣布MacBookiPad價格上漲，主因是晶片等零件價格飆升，引發市場擔憂晶片漲價將擠壓科技巨頭的利潤空間，造成美股科技巨頭下跌，台指期夜盤也一度下殺逾千點，今日台股開盤亦籠罩觀望陰影，呈現微跌走勢，也影響金融類股表現。

金融類股指數今日開盤即面臨修正壓力，早盤開盤3,198.02點，最低一度觸及3,162.98點。截至上午9點15分，金融類股指數跌幅達1.15%。從日線技術面來看，金融類股指數雖然今日跌破5日線，但在下方10日線及20日月線呈現多頭向上的支撐下，長線多頭架構尚未被破壞，短期內能否迅速止跌，仍需密切觀察消息面的影響及法人在今日盤中的資金走向。

台指期 MacBook iPad 金融股

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