台積電開低跌破月線！台股早盤一度急殺逾700點摔落10日線 誰最抗空？

台股今日開盤之後大跌超過700點，其中護國神山台積電在昨天最後一盤下跌30元，壓抑大盤空間，今日開盤之後再下跌30元，法人指出，未來的2-3周，台股仍然有大幅震盪的可能性，目前籌碼轉趨凌亂，選股要把握三大條件。

2026-06-26 09:46