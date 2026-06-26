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台積電開低跌破月線！台股早盤一度急殺逾700點摔落10日線 誰最抗空？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股早盤跌示意圖。（中央社）
台股早盤跌示意圖。（中央社）

台股26日開盤下跌66.66點、報46,188.6點，隨後在台積電（2330）開低跌破月線，聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電（2303）、鴻海（2317）等電子權值要角隨之走弱下，大盤跌點一度放大至近740點，失守46,000點關卡及10日線。盤面倚靠日月光投控（3711），以及南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）等載板4雄抗跌。群創（3481）、元大台灣50正2（00631L）、主動凱基台灣交投火熱。

美股四大指數昨夜漲跌互見，道指續創盤中新高，費半指數上漲3.59%，美光財報報喜後股價狂飆15.74%，帶動半導體與記憶體族群走強；不過，蘋果重挫逾6%，拖累那指連四黑。台股ADR漲跌互見，台積電ADR跌1.32%，影響台指期夜盤下跌722點、至45,805點。

盤面上，五大權值股開盤僅日月光投控開高在650元、其餘皆跌。其中，台積電開低30元、報2,360元，台達電開低報1,925元、鴻海開低報255.5元、聯發科開低報4,150元。

類股方面，玻陶、數位雲端、水泥等漲幅居前，光電、電腦設備、塑膠等相對疲弱。

回顧台股25日表現，集中市場指數上漲211.66點、漲幅0.46%，收在46,255.26點，成交值達1.3兆元。三大法人賣超300.94億元，包括外資賣超405.1億元、投信買超174.17億元、自營商賣超70.01億元。

法人指出，台股短線仍處整理格局，5日線反壓未解，外資賣超與期貨淨空單逾8萬口壓抑盤勢，加上中東局勢增添市場不確定性，震盪恐延續。建議保留資金彈性、分批布局，聚焦AI、先進封裝、ABF載板、PCB及功率半導體等長線趨勢族群。

台積電 台股 日月光投控

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