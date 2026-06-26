券商前五月狂賺1,175億

臺灣證券交易所昨（25）日公布，5月全體證券商稅後純益325.7億元，較上月衰退41億元、月減11.18%，但仍改寫單月歷史次高；前五月稅後純益1,175.1億元，較去年同期大增955.2億元，年增高達4.3倍，創下歷史同期獲利新高。

值得注意的是，今年前五月全體券商獲利已經贏過去年1,102.5億元的全年歷史最高紀錄，券商大豐收主要受惠成交值大幅成長至兆元以上。

證交所表示，5月大盤總成交值約26.3兆元，較前一月成長37.6%，帶動證券商經紀手續費收入較前一月增加77.1億元，月增31.8%；不過，5月自營的證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利較上月減少93.4億元、月減42.9%；5月證券商承銷業務淨利亦較上月減少8.2億元、月減20.6%。