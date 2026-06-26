買房第一桶金轉戰股市 首購小白「棄房轉股」 掀話題

近一年股市狂飆，許多人「棄房轉股」，不少人認為，只要股市反轉修正，這些跑掉的資金就會重回房市，不過，房產專家卻認為，高資產族有機會「股轉房」，但是許多把買房第一桶金轉戰股市的「小白」（指新鮮人），可能就回不來了。

近一年國人從房市轉戰股市相當明顯。根據央行統計，去年12月五大銀行新承作購屋貸款仍有635億元，但隨著台股一路從2萬多點攻上4萬點，新增房貸金額快速下降，今年5月僅剩469億元，比去年同期減少近300億元。

五大銀行新承作房貸金額

另一方面，包含房貸增貸、轉增貸，個人信用貸款在內的「其他個人消費性貸款餘額」，則是節節攀升，今年5月已來到1.57兆元，較去年同期大增1,200多億元，平均每月增加約100億元。

住商不動產企研室總監徐佳馨認為，如果是高資產或換屋族，碰到股市大幅修正，他們有可能回頭買房。因為這些人在累積財富過程中，必然經歷過股災，雖然此刻棄房轉股，但多會做好分散風險準備。

她也提到，目前確實有一些高資產族在股市獲利了結，把從股市賺到的錢，用來買豪宅置產，像西華富邦、冠德信義、信義聯勤今年都有高價豪宅交易，但這些資金是否持續「由股轉房」，仍待觀察。

至於棄房轉股的首購族就不一樣了。徐佳馨說，如果股市一直好，這群人會一直留在股市，目標從賺第二桶金，變成賺一間房子，甚至打算藉此賺到財富自由。如果股市大幅度修正，這群人有可能因為高槓桿，資金被套在股市裡，甚至全數損失，無法重回房市買房。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中也認為，如果股市出現較長時間修正，這波因為FOMO錯失恐慌情緒，走入股市的首購小白，不僅可能白忙一場，最初本錢也可能被全部吃掉，想買房也買不了。