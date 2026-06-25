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川寶決議辦理私募股2,000張、每股66.7元 充實營運資金強化財務結構

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

上櫃PCB設備公司川寶（1595）25日公告公司董事會決議辦理私募普通股定價日及私募價格，預計私募股數或張數：2,000,000股，私募普通股價格為每股新台幣66.7元。公司說明，充實營運資金、強化財務結構。

川寶說明，不採用公開募集之理由：評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。

川寶說明，私募對象及其與公司間關係：符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人，及經115年6月18日股東常會決議通過之應募人募集。

川寶公告公司115年6月18日股東常會決議通過不超過5,000,000股，一年內分兩次辦理於各次實際辦理時，得將先前未發行股或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以不超過5,000,000股為限。

川寶公告，6月25日董事會為定價日，不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，私募普通股價格為每股新台幣66.7元。

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