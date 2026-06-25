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美國5月 PCE符合市場預期 台指期夜盤由黑翻紅

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國5月核心個人消費支出指數（PCE）年增 3.4%，符合市場預期。台指期夜盤25日以46,430點開低，盤中走勢持續呈現震盪，至晚間9點20分，台指期夜盤報46,740點、漲213點、漲幅0.4%；盤初空方雖率先震盪壓低，最低達46,362點，隨後多頭攻高由黑翻紅，最高暫達46,884點，暫時走強。

永豐期貨表示，雖然美光（Micron）財報優於預期，市場焦點再度回到AI與記憶體景氣復甦題材，但台指期短線仍難因單一利多就確認修正告終。事實上，台股前波漲幅已大，高檔籌碼壓力仍重，外資與短線資金高檔調節後，市場仍需時間進行換手整理。

法人分析，美光強勢財報有助提振半導體族群投資情緒，尤其記憶體、AI伺服器及相關供應鏈有機會率先止跌反彈。不過，加權指數目前仍處於高檔震盪後的修正架構，月線附近將成為後續關鍵觀察指標。

若指數能在月線附近震盪整理並逐步縮量，代表市場賣壓有機會逐步消化，多方後續仍具再攻條件；反之，若美股利多帶動台股開高後無法守穩，甚至跌破月線，則意味市場修正尚未結束，短線反彈恐仍偏向跌深反彈格局。

現階段較合理的操作節奏，並非見到美股期指走強就急於追價，而應觀察月線附近能否完成止穩整理，待權值股止跌、AI主流股重新轉強，以及外資賣壓收斂後，指數才有機會重回上攻軌道。

台指期 美國 美光

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