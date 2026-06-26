就市論勢／散熱、被動元件 可留意

盤勢分析

聯準會6月FOMC會議結果一如市場預期維持利率不變，惟上調今年通膨預估，使市場對降息時程轉趨審慎。不過，考量美國財政赤字與國債利息支出持續攀升，市場普遍預期將限縮聯準會進一步升息空間。整體而言，貨幣政策對市場影響將逐步淡化，後續仍回歸經濟數據與企業獲利表現。

台灣經濟基本面維持穩健，主計總處與央行近期上修今年經濟成長率預估，反映出口與投資動能具支撐。在全球雲端服務業者（CSP）持續擴大資本支出帶動下，下半年進入AI伺服器拉貨旺季，包括Amazon Trainium與Google TPU等平台需求延續，第4季輝達（NVIDIA）Rubin平台亦可望陸續出貨，相關供應鏈訂單能見度與獲利具備上修空間。在AI投資趨勢延續下，台股中長期仍具基本面支撐。

投資建議

AI仍為市場關注主軸，操作建議於市場震盪或回檔時分批布局，聚焦基本面穩健且受惠AI需求成長族群，包括PCB、CCL、散熱、被動元件、ABF載板、半導體設備及矽晶圓等產業，並留意後續總體經濟與政策變化對市場評價影響。