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AI 鏈17台廠 高盛喊買

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

近來全球資本市場對於AI是否泡沫仍爭論不休。高盛證券最新報告，上調美國與中國2026~2028年雲端服務供應商（CSP）的資本支出，並預估美系CSP大廠2028年總資本支出將高達1.14兆美元，暗喻AI泡沫暫時無需擔憂，並喊買17家台廠。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱預計這波持續進行的AI基礎設施周期，將支持增長動能一路延續至2028年。台廠躍居供應鏈核心，將成為重要的受惠者，因此建議「買進」台積電（2330）、鴻海、緯穎、緯創、聯亞、全新、奇鋐、富世達、雙鴻、川湖、勤誠、台光電、金像電、旺矽、穎崴、信驊、鴻勁精密等17家台廠。

張博凱在「全球伺服器產業」報告中指出，為反映高昂的記憶體成本及對AI工作負載日益增長的需求，上調美系CSP業者2026~2028年資本支出各8%、27%、25%，陸系更達37%、44%、55%。

隨著美中兩大陣營CPS業者資本支出上調，相關伺服器產品出貨預估也隨勢上揚，如AI伺服器機櫃（折合NVL72計算，包含輝達與超微）在2026至2028年度的預估出貨量將分別達到5.5萬櫃、10.5萬櫃與16.3萬櫃。

隨硬體規格升級，張博凱預期全球AI伺服器機櫃總產值在2025至2028年將以118%的年複合成長率（CAGR）增長，並達到5,610億美元；2028年AI伺服器機櫃將占全球伺服器總產值約51%。

此外，國際科技大廠自研晶片需求引爆，受ASIC架構AI伺服器需求不斷增長的推動，張博凱將2026~2028年AI伺服器（折合8-GPU計算）出貨量分別上調18%、24%、11%，達到190萬、240萬與260萬台水準。

至於一般伺服器，受代理式AI（Agentic AI）帶來新動能，張博凱將2026至2028年的一般伺服器的營收年增率，從原先預估的15%、6%、6%顯著調升至28%、17%、11%；2028年產值將達2,450億美元，占比約22%。

高盛 穎崴 緯穎

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