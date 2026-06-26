AI 眼鏡熱銷 台鏈補

研調機構Counterpoint最新報告指出，今年首季全球AI智慧眼鏡出貨量年增83%。法人認為，AI眼鏡出貨激增，帶旺玉晶光（3406）、揚明光、英濟、宏達電等概念股後市。

根據Counterpoint最新報告，今年首季全球AI智慧眼鏡（包括VR頭戴式裝置、AR眼鏡及智慧眼鏡）出貨量年增83%，但VR市場出貨量年減17%，AR眼鏡及無顯示器智慧眼鏡分別年增136%及210%，為市場成長主要動能。

市場競爭方面，Meta持續居全球智慧眼鏡市場首位，首季市占率由前一季的82%提升至近84%，遙遙領先其他競爭對手，幾乎可說是一方獨霸。

Counterpoint分析，首季VR市場出貨持續下滑，主要受產品周期成熟、新品推出有限，以及主要品牌投資趨於保守影響；AR眼鏡與智慧眼鏡則持續成長，支撐整體市場表現。預期隨著生態系持續發展，AR眼鏡與智慧眼鏡市場仍具成長動能。

其中，AR眼鏡方面，採用Birdbath／Flat Prism光學架構的產品市占率由去年同期的82%降至58%；波導（Waveguide）AR眼鏡市占率則由18%提升至42%，市場逐步轉向新一代光學方案。

Counterpoint首席分析師Flora Tang表示，美國仍為全球最大的智慧眼鏡市場，Meta憑藉品牌、生態系及產品布局維持領先，在Google、三星及蘋果等Android XR生態系業者推出新產品前，市場競爭格局將維持相對穩定。

此外，今年記憶體成本上升，已成為XR產業重要挑戰。VR產品因記憶體需求較高，影響最為明顯，部分品牌已調漲售價，進一步影響市場需求，而AR眼鏡與智慧眼鏡因記憶體需求較低，市場需求相對穩定。