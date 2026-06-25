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外資力挺AI狂潮！2028年美系CSP砸逾兆元 17台廠賺翻

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
近來全球資本市場對於AI是否泡沫仍爭論不休。(路透)
近來全球資本市場對於AI是否泡沫仍爭論不休。(路透)

近來全球資本市場對於AI是否泡沫仍爭論不休。高盛證券在最新的報告中，上調美國中國大陸2026-2028年雲端服務供應商（CSP）的資本支出，並預估美系CSP大廠2028年總資本支出將高達1.14兆美元，暗喻AI泡沫暫時無需擔憂。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱在最新釋出的「全球伺服器產業」報告中指出，為反映高昂的記憶體成本及對AI工作負載日益增長的需求，上調美系CSP業者2026-2028年資本支出各8%、27%、25%，陸系更達37%、44%、55%。

隨著美中兩大陣營CPS業者資本支出上調，相關伺服器產品出貨預估也隨勢上揚，如AI伺服器機櫃（折合NVL72計算，包含輝達（NVIDIA）與超微（AMD））在2026至2028年度的預估出貨量將分別達到5.5萬櫃、10.5萬櫃與16.3萬櫃。

隨硬體規格升級，張博凱預期全球AI伺服器機櫃總產值在2025至2028年將以118%的年複合成長率（CAGR）增長，並達到5,610億美元；2028年AI伺服器機櫃將占全球伺服器總產值約51%。

此外，國際科技大廠自研晶片需求引爆，受ASIC架構AI伺服器需求不斷增長的推動，張博凱將2026-2028年AI伺服器（折合8-GPU計算）出貨量分別上調18%、24%、11%，達到190萬、240萬與260萬台水準。

至於一般伺服器，受代理式AI（Agentic AI）帶來新動能，張博凱將2026至2028年的一般伺服器的營收年增率，從原先預估的15%、6%、6%顯著調升至28%、17%、11%；2028年產值將達2,450億美元，占比約22%。

張博凱預計這波持續進行的AI基礎設施周期，將支持增長動能一路延續至2028年。台廠躍居供應鏈核心，將成為重要的受惠者，因此建議「買進」台積電（2330）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、緯創（3231）、聯亞（3081）、全新（2455）、奇鋐（3017）、富世達（6805）、雙鴻（3324）、川湖（2059）、勤誠（8210）、台光電（2383）、金像電（2368）、旺矽（6223）、穎崴（6515）、信驊（5274）、鴻勁精密（7769）等。

伺服器 中國大陸 美國

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