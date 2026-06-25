標普全球1200軟體與服務指數5月漲幅15% 創最佳單月表現

2026年第1季全球軟體及服務類股營收與獲利表現普遍優於預期，以及部分軟體企業展現透過AI創造新一波成長動能的實力下，標普全球1200軟體與服務指數5月上漲15%，創下該指數成立以來最佳單月表現 。國泰投顧認為，軟體產業第1季財報營收與獲利強勁成長，且已有越來越多企業證明自身能善用AI技術成為本波科技升級浪潮下的受惠者，因此，市場調升全球軟體產業長期成長前景，加上評價面具吸引力，軟體及服務類股投資價值顯現。

全球軟體及服務類股今年第1季財報表現亮眼，標普全球1200軟體及服務類股指數整體營收年增9.7%、獲利年增20.5%，創2021年第3季以來新高，其中有高達75.6%公司營收及87.5%公司獲利年增率均優於預期。此外，在全球受惠AI的軟體企業中，第1季營收年增高達31.4%，顯示軟體企業如能借助AI技術增加客戶使用量或提升生產力，能進一步擴大營收規模。

觀察全球軟體企業營運前景，基礎設施軟體與應用軟體兩大族群有望在AI浪潮下加速成長。第一類族群係為能讓AI代理人順利運行的基礎設施軟體，包括負責網路傳輸、資安與身分驗證等軟體平台。AI代理人經由網路基礎設施軟體居間賦能，能在短時間內搜尋巨量的網站資訊與資料庫，產出更高效、更精準的企業解決方案，因此吸引全球企業快速導入AI代理人。

以基於AI代理人工具採用數量所編製的彭博AI代理人建構活動指數為例，今年5月月增率達36.5%，年增率高達1,486% 。在此趨勢下，以AI代理人居間使用基礎建設軟體次數/數量為基礎的營收結構，可望受惠AI代理人快速成長所帶來的龐大網路流量與商機。

另一類受惠者則是運用AI技術強化軟體功能的應用軟體。以電商平台為例，平台可透過建立商品目錄（Catalog）讓AI大語言模型更容易讀取，提升平台產品的曝光、導流（AI導流至電商平台）與轉換率（從造訪電商平台到實際下單） 。在電商平台逐步導入AI技術的趨勢下，預估營收將從2024年不到10億美元到2028年成長至4,690億 ；而在廣告媒合平台上，AI則有助於強化投放精準度，大幅提升廣告曝光轉化為實際行動（如下載APP、消費等）的比率。

全球軟體及服務類股今年第1季財報亮眼，營收與獲利持續成長，加上基礎設施軟體以及部分應用軟體皆能藉由AI革新創造新一波成長動能，市場因此看好全球軟體產業具備營收與獲利長期成長潛力，上修全球軟體及服務類股2026至2028年營收與獲利預期，連續三年維持雙位數且逐年加速的成長趨勢。此外，全球軟體股相對全球股市估值位於近十年平均負兩倍標準差左右水準，基本面成長強勁加上歷史偏低的評價水準，軟體類股投資價值浮現 。