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光通訊股價承壓 法人仍看好後市

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊族群近日來股價承壓，除了盤勢不佳外，可能仍受先前研調機構的CPO 延宕報告所影響，不過國內法人表示，去年Ethernet 100G 光收發器以上市場規模為 165 億，今年則有望達到 260 億美金，年成長60%，而2028年將從Scale out轉換到 Scale up 場景，持續推升光通訊產業成長。

法人指出，根據2026 年 GTC roadmap，下代 Feynman GPU 平台將配備 LP40 LPU 以及支援 NVLink 互連的Rosa CPU，並於 Scale-up 網路中採用 NVLink 8 CPO 技術，預計推出時間會落在2028年。同時根據 Lightcounting 數據顯示，Ethernet 100G 光收發器除了有望在今年達到年成長 60%以外，到2031 年時市場規模達到 521 億美金，而 CPO的滲透率也將逐年上升，預期2030年時將成長至35.7%。

不過在頻寬仍未達極限以及成本、維修等考量下，CPO目前仍未是各家大廠首選，反而是以NPO作為過渡方案，NPO將光引擎從交換器面板處移至晶片旁，但兩者並未封裝在一起，如此一來，不僅大幅縮短電訊號的傳輸距離，同時也可以避免一個光引擎損壞就要整顆晶片送修的窘境。

光通訊 CPO

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