外資賣超405億元...大玩力積電「隔日沖」！買超前十名竟有7檔非電族群

台股25日走勢震盪，指數一度大漲741.85點，衝上46,785.45點， 低點也曾逼近平盤，下滑至46,048.7點，小漲5.1點，終場收46,255.26點，上漲211.66點；三大法人僅投信買超，外資賣超405.1億元。

統計外資買賣超個股發現，力積電（6770）成為「隔日沖」標的，不過外資買超前十名中除了ETF，竟清一色是非電族群，傳產股及金融股合計有7檔進榜。

台股早盤以46,339.68點開出，上漲296.08點，台積電（2330）領軍五大權值股同步走揚，推升大盤指數一度大漲741.85點，衝上46,785.45點，觸及5日線；不過在日月光投控（3711）等電子權值股陸續翻黑下，大盤漲點急縮，一度回到平盤附近。

台積電盤中一度攻上2,420元，盤中漲勢收斂，尾盤遭空方摜壓30元，終場收2,390元，回到平盤；ABF載板四雄也是多頭要角，欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）同步亮燈漲停，臻鼎-KY（4958）上漲2.56%、收602元，四雄合計貢獻大盤約87點。

台股終場上漲211.66點，收在46,255.26點，漲幅0.45%，5日線得而復失，三大法人持續站在賣方，合計賣超313.7億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）持續賣超405.1億元；投信買超161.41億元；自營商賣超（合計）70.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超22.54億元、自營商（避險）賣超47.47億元。

統計外資賣超前十名個股，賣超力積電87,948張，居賣超第一名，不過，外資在前一個交易日則是買超力積電83,296張，兩個交易日對力積電大玩「隔日沖」；外資賣超第二名為旺宏（2337），賣超54,163張。

不過，統計外資買超前十名個股中，除了3檔ETF之外，清一色是非電族群，買超華航（2610）52,216張最多，台塑（1301）也獲外資買超39,475張，長榮航（2618）也獲外資買超13,423張。

外資買超前十名。資料來源：證交所