證交所攜SparkLabs Taiwan辦Physical AI產業小聚 助前瞻企業鏈結市場

臺灣證券交易所積極響應國家推動創新產業戰略目標，25日攜手國際創投暨新創加速器 SparkLabs Taiwan，共同舉辦「Physical AI產業小聚：串聯創新與資本，共塑實體AI未來」活動。這次活動吸引Physical AI（實體AI）製造供應鏈、國際科技巨頭、跨國創投加速器等重量級代表齊聚一堂，聚焦於智慧機器人、自主系統及具備感知與決策能力的實體設備等前瞻科技，協助台灣最具潛力的實體AI新創團隊精準對接資本市場，厚植下一代前瞻產業聚落，全面引領台灣朝向亞洲那斯達克願景邁進。

臺灣證券交易所總經理李愛玲致詞指出，台灣資本市場動能充沛，日均成交值已由2025年4千多億元，躍升至今已突破兆元大關。展望未來，AI 真正改變產業的下一個關鍵，是走向工廠、交通、醫療等領域的Physical AI，而其核心挑戰在於如何從實驗室走向大規模商業化。

李愛玲強調：「新創企業要跨越這個成長門檻，不僅需要資金，更需要一個能理解其創新價值的資本市場。台灣擁有累積數十年的半導體、精密製造與系統整合能力，因而具備產業驅動資本的獨特優勢；透過臺灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）的制度對接，資本市場將成為前瞻產業走向全球的強大後盾，協助實體AI企業快速將技術優勢轉化為可規模化的商業模式，也帶領大眾投資人搶先布局下一波產業成長曲線。」

這場活動聚焦 Physical AI 在不同環節的實際應用與成長路徑。專題分享部分，矽谷落地台灣的實體 AI新創Anvil Robotics光米科技共同創辦人暨執行長Mike Xia，分享Physical AI 的規模化現階段面臨之瓶頸和建議；Carota科絡達執行長吳柏儀，則深入探討 OTA、設備管理與軟體平台如何成為Physical AI時代的重要基礎設施，以及台灣軟體企業如何掌握新一波產業機會。

這場活動的指標亮點，為合作主辦單位SparkLabs Taiwan攜手全球科技巨頭、日本頂尖創投與臺灣實體 AI 新創同台對談，深度探討Physical AI如何從技術驗證跨越至大規模商業化。座談特別邀請由Google亞太地區半導體產業負責人 Jerry Hsiung，從全球產業視角剖析Physical AI的發展趨勢，並點出台灣在全球產業鏈中所扮演的關鍵角色；同時由日本指標創投GLOBIS Capital Partners 投資總監 Ryohei Nomoto，自國際創投視野分享實體AI的前瞻投資趨勢與全球生態系建構。

SparkLabs Taiwan創辦人暨管理合夥人邱彥錡表示：「實體AI新創企業最關鍵的痛點在於硬體供應鏈的協調與量產速度，台灣具有獨特的軟硬體整合生態系，是全球新創走向商業化無法忽視的戰略核心。透過臺灣創新板與資本市場的支持，能加速實體 AI 企業從技術驗證走向國際市場。SparkLabs Taiwan 將持續與臺灣證券交易所合作，串聯國際資源、資本市場與新創生態系，協助台灣創新企業走向全球。」

臺灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）自2021年推出以來，鎖定人工智慧、半導體、智慧製造、無人載具、數位雲端等前瞻領域，致力於成為創新與成長型企業的最佳舞台。證交所將持續主動出擊，透過定期辦理各式前瞻產業沙龍與海內外招商引資活動，厚植台灣新創生態圈鏈結，藉由臺灣創新板發揮資本市場平台的功能，吸引全球優質資金與潛力企業在台匯聚，進一步提升台灣實體AI企業的國際能見度，藉此引領台灣資本市場，落實「亞洲那斯達克」的願景。