臺灣璞玉指數ESG表現亮眼 逾四成成分股獲TIP台灣永續評鑑A級以上評等

臺灣璞玉指數（IX0231）成分股具備價值投資的潛力與品質因子的特色，在ESG評等的表現優於整體上市上櫃公司，41%以上成分股獲TIP台灣永續評鑑A級以上的評等。TIP台灣永續評鑑完整評鑑當年度出具永續報告書的所有上市上櫃公司，評等分AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、D等八個等第，A級以上相當於排名前四分之一。

依據臺灣指數公司2026年6月TIP台灣永續評鑑的1,042家上市公司與臺灣璞玉指數331檔成分股（扣除六檔尚無評等資料）比對分析，這325檔璞玉指數成分股中有134檔達A級以上，占41.23%，高於全體上市上櫃公司25%及上市公司36.18%，此一分布反映臺灣璞玉指數在篩選具潛藏投資價值股票組合的同時，成分股公司亦具備較佳永續治理的績效表現。

觀察產業分布情形，以具ESG評等且成分股數達10檔以上的產業進行分析，多個產業的A級以上成分股占比達五成以上；例如，金融保險業為77%、通信網路業為70%、電機機械為60%、光電業為54%、汽車工業與化學工業亦達50%。顯示臺灣璞玉指數的ESG績效表現遍及金融、電子及傳產業。

臺灣指數公司表示，臺灣璞玉指數運用潛藏指標與優質指標，篩選台股市場中尚未被充分發掘、但獲利與配息穩定的股票組合。這次分析發現，這類具潛藏投資價值的成分股，整體在ESG績效表現相對亮眼，顯示其成分股特色不僅是優質非熱門股，同時具備永續治理與風險管理等面向的相對優勢。

臺灣指數公司表示，透過TIP台灣永續評鑑系統化ESG資訊，投資人可在既有的基本面資訊外，進一步了解上市上櫃公司的永續績效表現，作為判斷其經營品質與風險特性的參考資訊。