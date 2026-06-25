券商賺翻了！今年過不到一半海削1,175億元 超越去年全年歷史最高紀錄

臺灣證券交易所公布，5月全體證券商稅後淨利325.76億元，較上月衰退41.01億元、月減11.18%，但仍創下單月歷史次高紀錄。累計前五月全體證券商稅後淨利1,175.18億元，較去年同期成長955.28億元、年增高達434.42%，累計同期獲利改寫歷史新高。

更狂的是，今年前五月券商獲利已經贏過2025年1,102.54億元的全年歷史最高紀錄，券商大豐收，今年過不到一半就超越全年的最強獲利榜單。

證交所表示，5月份大盤總成交值約26.335兆元，較上月增加37.6%，使證券商經紀手續費收入較上月成長77.18億元（約31.85%）；5月份自營之證券評價利益較少，使證券商自營業務淨利較上月衰退93.44億元（約42.98%）；5月份證券商承銷業務淨利則較上月衰退8.24億元（約20.69%）。

累計本年度1至5月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長649.05億元（約141.78%）；本期自營之出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期之自營業務淨損成長510.02億元；本期承銷業務淨利則較去年同期成長108.74億元（約609.53%）。