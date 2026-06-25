三大法人賣超314億元！台股飆742點後急縮 靠兩大族群守住漲幅

台股25日開盤上漲296.08點、報46,339.68點，在台積電（2330）領軍五大權值股同步走揚帶動下，指數一度大漲741.85點、衝上46,785.45點，觸及5日線。不過隨後日月光投控（3711）等電子權值股陸續翻黑，大盤漲點一度蒸發至僅剩5.1點。尾盤多空激烈交鋒，空方突襲台積電、群創（3481）、國巨*（2327）、台達電（2308）等權值股；多方則拉抬南亞科（2408）、華邦電（2344）等。在拉鋸之下，終場大盤上漲211.66點、漲幅0.46%，收在46,255.26點，未能站穩5日線，成交值則收斂至1.3兆元。三大法人持續站在賣方，合計賣超313.7億元。

統計三大法人25日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）持續賣超405.1億元；投信買超161.41億元；自營商賣超（合計）70.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超22.54億元、自營商（避險）賣超47.47億元。

盤面上，權王台積電25日以2,410元開高後，一度攻上2,420元，不過盤中漲勢逐步收斂，尾盤更遭空方摜壓30元，終場收在2390元、回到平盤。

載板四雄則扮演撐盤要角，欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）同步亮燈漲停，分別收在1,020元、1,045元及812元，臻鼎-KY（4958）也上漲2.56%、收602元，四雄合計貢獻大盤約87點，成為25日盤面最強多頭指標。

記憶體雙雄同樣火力全開，受惠美光（Micron）亮眼財報與樂觀財測激勵，南亞科、華邦電聯袂勁揚逾7%，分別收在477元及219.5元，兩檔合計挹注大盤約60點漲點。

被動元件族群亦強勢表態，國巨延續前一日多頭氣勢，盤中一度攻上漲停價1,155元，終場漲幅雖收斂至7.14%、報1,125元，仍貢獻大盤近13點。受其帶動，華容（5328）、立隆電（2472）、九豪（6127）、今展科（6432）、千如（3236）同步亮燈漲停，日電貿（3090）大漲5.94%，華新科（2492）也上揚1.53%、收599元，族群買盤持續湧入。

此外，聯發科（2454）上漲0.58%、收4,310元，大立光（3008）勁揚5.41%、收5,165元，兩檔合計貢獻大盤逾11點。