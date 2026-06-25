台股熱絡帶動券商聯貸籌資 六大公股大漲、兆豐金創歷史新高

台股25日收46,255.26點，上漲0.46%，台積電（2330）收平盤2,390元。電子股中除了被動元件、ABF載板、部分CCL個股仍大漲外，大多表現平平甚或下跌，不過金融股相對亮眼，尤其公股漲勢最強，兆豐金（2886）大漲逾4%，合庫金（5880）、華南金（2880）、彰銀（2801）、第一金（2892）等都上漲逾2%。

日本股市25日大漲逾4%，韓股則大漲超過5%，相較之下台股顯得弱勢，僅上漲0.46%，櫃買指數更下跌0.51%。上市類股來看，電子僅電子組件、光電股較強，漲勢集中在被動元件、ABF載板、部分CCL、光學、部分記憶體等。傳產金融部分，則以塑化、航空、金融最強。

值得注意的是，先前漲勢較為溫吞的公股金控、銀行股都動起來了，兆豐金大漲超過4%，收46.65元，創下歷史新高，合庫金、華南金、彰銀都大漲逾2%，創波段新高。

台股交易投資熱絡，證券商不限用途款項借貸額度告急，多家券商紛紛透過發債、現金增資或銀行聯貸補足銀彈。近期掀起一波聯貸籌資潮，包括中信證券、元大證券、富邦證券、第一金證券等9家皆透過銀行聯貸取得資金。

第一銀行總經理周朝崇日前表示，券商因融資需求升溫而使聯貸案激增。24日兆豐金也代子公司兆豐證券公告，董事會決議通過銀行聯合授信案取得周轉金，金額最高78億元。

金融業高層指出，聯貸通常會比發債取得資金的速度更快一些，主因是發債需要向主管機關申請，而聯貸則與銀行簽約即可。