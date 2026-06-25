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散熱新兵碩通去年賺近2個股本 26日登錄興櫃
隨AI機房大量建置，帶動散熱需求爆發，導電漿大廠碩禾旗下碩通憑藉高潔淨度製程與防漏技術切入市場，2025年大賺近2個股本，預計26日登錄興櫃。
碩通成立於2024年，主要產品包括AI伺服器液冷軟管組、分歧管、水冷板和金屬波紋管等液冷關鍵零組件。
碩通表示，主要核心競爭優勢在於半導體等級的嚴苛品質控管，碩通掌握高階真空釺焊與雷射焊接等關鍵工法，確保一體化流體模組達絕對零洩漏，並率先導入小於80微米的ISO 16232半導體級微粒管控，與奈米級氦氣高精度測漏技術，有效降低微粒阻塞與洩漏重工風險。
碩通目前已是國際知名一線液冷大廠的主力供應商，並陸續打入多家國內外指標性散熱模組大廠供應鏈。成立僅2年，碩通成功搭上這波液冷散熱風潮，2025年營收新台幣9.16億元，稅後純益1.98億元，年增約8.1倍，每股稅後純益19.55元，大賺近2個股本。碩通今年前5月營收已達4.89億元。
展望後勢，碩通表示，公司具備從高階零組件製造，到液冷次系統整合與協同設計的完整技術能量，碩通的定位並非與大型散熱廠競爭系統整合市場，而是專注於液冷系統內高技術門檻的流體關鍵元件，透過與一線大廠共同合作，提前掌握下一代產品規格與客戶需求，在研發速度與客製化能力上鞏固競爭優勢。
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