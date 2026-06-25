散熱新兵碩通去年賺近2個股本 26日登錄興櫃

台股25日開盤上漲296.08點、報46,339.68點，在台積電（2330）領軍五大權值股同步走揚帶動下，指數一度大漲741.85點、衝上46,785.45點，觸及5日線。不過隨後日月光投控（3711）等電子權值股陸續翻黑，大盤漲點一度蒸發至僅剩5.1點。尾盤多空激烈交鋒，空方突襲台積電、群創（3481）、國巨*（2327）、台達電（2308）等權值股；多方則拉抬南亞科（2408）、華邦電（2344）等。在拉鋸之下，終場大盤上漲211.66點、漲幅0.46%，收在46,255.26點，未能站穩5日線，成交值則收斂至1.3兆元。三大法人持續站在賣方，合計賣超313.7億元。

2026-06-25 15:26