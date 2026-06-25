快訊

辭文策院董事後首度露面 林志玲吐心聲：風雨之後向光逆行

蔡鎮宇發聲明…指責郭明鑑「兼職太多」 未專注銀行本業經營

內湖暴雨淹水！三總美食街天花板漏水 民眾：在室內感受颱風天

聽新聞
0:00 / 0:00

散熱新兵碩通去年賺近2個股本 26日登錄興櫃

中央社／ 台北25日電

隨AI機房大量建置，帶動散熱需求爆發，導電漿大廠碩禾旗下碩通憑藉高潔淨度製程與防漏技術切入市場，2025年大賺近2個股本，預計26日登錄興櫃

碩通成立於2024年，主要產品包括AI伺服器液冷軟管組、分歧管、水冷板和金屬波紋管等液冷關鍵零組件。

碩通表示，主要核心競爭優勢在於半導體等級的嚴苛品質控管，碩通掌握高階真空釺焊與雷射焊接等關鍵工法，確保一體化流體模組達絕對零洩漏，並率先導入小於80微米的ISO 16232半導體級微粒管控，與奈米級氦氣高精度測漏技術，有效降低微粒阻塞與洩漏重工風險。

碩通目前已是國際知名一線液冷大廠的主力供應商，並陸續打入多家國內外指標性散熱模組大廠供應鏈。成立僅2年，碩通成功搭上這波液冷散熱風潮，2025年營收新台幣9.16億元，稅後純益1.98億元，年增約8.1倍，每股稅後純益19.55元，大賺近2個股本。碩通今年前5月營收已達4.89億元。

展望後勢，碩通表示，公司具備從高階零組件製造，到液冷次系統整合與協同設計的完整技術能量，碩通的定位並非與大型散熱廠競爭系統整合市場，而是專注於液冷系統內高技術門檻的流體關鍵元件，透過與一線大廠共同合作，提前掌握下一代產品規格與客戶需求，在研發速度與客製化能力上鞏固競爭優勢。

碩禾 營收 半導體 興櫃

延伸閱讀

天品股東會／AI 液冷清洗業務需求強 今年營運可望再創新高

界霖營運將逐季走揚

AI帶動PCB擴產熱潮 陸20多家業者今年投資逾人民幣600億

上半年創新板法說會第三日 巨鎧精密、倚天酷碁和嘉雨思亮點聚焦

相關新聞

三大法人賣超314億元！台股飆742點後急縮 靠兩大族群守住漲幅

台股25日開盤上漲296.08點、報46,339.68點，在台積電（2330）領軍五大權值股同步走揚帶動下，指數一度大漲741.85點、衝上46,785.45點，觸及5日線。不過隨後日月光投控（3711）等電子權值股陸續翻黑，大盤漲點一度蒸發至僅剩5.1點。尾盤多空激烈交鋒，空方突襲台積電、群創（3481）、國巨*（2327）、台達電（2308）等權值股；多方則拉抬南亞科（2408）、華邦電（2344）等。在拉鋸之下，終場大盤上漲211.66點、漲幅0.46%，收在46,255.26點，未能站穩5日線，成交值則收斂至1.3兆元。三大法人持續站在賣方，合計賣超313.7億元。

美光股價暴漲...台灣供應鏈還能追？專家點名看好「力積電、力成」：產業估值不算過熱

記憶體行情持續了一年多，走勢卻是越來越猛。美光今年股價漲幅超過700%，5月單月漲幅就達87.76%一度創新高破千，市值突破1兆美元。6月24日美光將公布2026財年Q3財報，這也是整個AI記憶體產業的半年成績單，並看出台灣相關業者目前在什麼狀態。

台股熱絡帶動券商聯貸籌資 六大公股大漲、兆豐金創歷史新高

台股25日收46,255.26點，上漲0.46%，台積電（2330）收平盤2,390元。電子股中除了被動元件、ABF載板、部分CCL個股仍大漲外，大多表現平平甚或下跌，不過金融股相對亮眼，尤其公股漲勢最強，兆豐金（2886）大漲逾4%，合庫金（5880）、華南金（2880）、彰銀（2801）、第一金（2892）等都上漲逾2%。

買正2等於賺2倍的0050？達人搖頭「遇到空頭很致命」：跌50%要漲100%才能回本

之前我不是陸續賣了幾批0050嗎？結果後來，好多大大都建議我下次可以買正2（00631L）說這樣賺才快！ 長期看好台股，換個同樣是0050的商品還能多賺一倍，聽起來正2是完美解答，等等...不太對啦！ 我覺得有3個問題可以先想一下：

AI 供應鏈＋消費升級 帶動新興市場經濟體持續轉型

新興市場今非昔比。富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人賽加爾（Chetan Sehgal）分析，AI與多重主題，正在形塑新興市場的投資格局。

法人：台股短線修正波尚未結束 需強勢放量突破缺口壓力47,100點

美光財報優於預期，台股周四（25日）翻多，終場漲211點（0.4%），收46,255點，終結連二黑。凱基投顧指出，雖然台股中長線多頭趨勢未變，短線修正波尚未結束，現階段操作切忌盲目追價，策略上宜採「分批低接、嚴控成數」原則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。