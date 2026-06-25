AI 供應鏈＋消費升級 帶動新興市場經濟體持續轉型

新興市場今非昔比。富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人賽加爾（Chetan Sehgal）分析，AI與多重主題，正在形塑新興市場的投資格局。

賽加爾指出，短期內美元可能因中東局勢的避險需求而出現資金流入，但資產配置持續轉向「非美元資產」，新興市場成資金新目的地。新興市場結構性改善與全球經濟地位提升，均促使資金持續轉向新興國家等非美元資產。

賽加爾表示，新興國家政府數十年來進行的多項結構性改革效應正在顯現，包括人口結構優勢挹注消費題材、日新月異的科技發展與金融、消費產業結合，更創造新經濟領域豐沛的投資機會。

賽加爾分析，新興市場占據AI相關供應鏈的全球領導地位、科技與數位化進程、消費升級與醫療保健產業的成長等具高度成長潛力的長期主題，加上部分新興市場的評價水準仍具吸引力，共同支撐新興股市審慎樂觀的投資展望。

富蘭克林投顧表示，新興市場至2030年對全球經濟成長的貢獻可望上探約75%，但多數投資組合長期對新興市場呈現明顯減碼配置，預期當資產配置開始重新調整時，新興市場資產將成為最主要受益者。