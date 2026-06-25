法人：台股短線修正波尚未結束 需強勢放量突破缺口壓力47,100點

美光財報優於預期，台股周四（25日）翻多，終場漲211點（0.4%），收46,255點，終結連二黑。凱基投顧指出，雖然台股中長線多頭趨勢未變，短線修正波尚未結束，現階段操作切忌盲目追價，策略上宜採「分批低接、嚴控成數」原則。

凱基指出，就技術面來看，周三（24日）大盤失守5日線，並且完全回補22日所留下的多方缺口，代表在22日及23日進場追價的買盤已全數遭到套牢。由於24日當日留下新的空方缺口，若多頭無法在 46,000 點關卡形成橫盤止跌，並待國際股市反彈強勢放量突破缺口壓力 47,100 點，下檔恐將進一步向下尋求 10 日均線或月線支撐。

凱基指出，由於24日櫃買指數回測月線後強勢收腳翻紅，顯見已有低接買盤鎖定短線急跌的優質中小型電子股。近期布局可優先鎖定「兼具漲價題材，且股價回測短期均線或月線支撐後，率先表態反彈」的相關個股。